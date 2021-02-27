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Президент Армении отказался увольнять главу Генштаба: "В корне противоречит Конституции"

27 февраля 2021, 18:20  •  86 • Политика
Президент Армении не утвердил отставку начальника Генштаба. "Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит Конституции", - говорится в заявлении.
Президент Армении Армен Саркисян жестко отказал премьер-министру Николу Пашиняну в увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна. Об сообщает пресс-служба армянского лидера.
В отказе говорится, что указ Пашиняна об увольнении главы Генштаба прямо противоречит Основному закону страны. И это не только мнение президента, но также экспертов и юристов. В связи с этим проект указа был возвращён главе правительства.
Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции,
- гласит сообщение пресс-службы.
При этом подчёркивается, что президент не поддерживает ни одну из политических сил страны. А все решения принимаются исключительно исходя из национальных интересов Армении.
Решение проблем кадрового состава армии является приоритетным, им нельзя пренебрегать ни в коем случае,
- отмечается в заявлении.
Ранее появлялась информация о том, что глава Генштаба ВС представил президенту страны исчерпывающие доказательства вины Пашиняна в поражении Армении в войне за Нагорный Карабах. Армия продолжает настаивать на том, чтобы премьер-министр ушёл в отставку. Сам Пашинян никуда не собирается и пытается уволить военное руководство, обвинив его в госперевороте.

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