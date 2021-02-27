Президент Армении отказался увольнять главу Генштаба: "В корне противоречит Конституции"

Президент Армении не утвердил отставку начальника Генштаба. "Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит Конституции", - говорится в заявлении.

Президент Армении Армен Саркисян жестко отказал премьер-министру Николу Пашиняну в увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна. Об сообщает пресс-служба армянского лидера.

В отказе говорится, что указ Пашиняна об увольнении главы Генштаба прямо противоречит Основному закону страны. И это не только мнение президента, но также экспертов и юристов. В связи с этим проект указа был возвращён главе правительства.

Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции,

- гласит сообщение пресс-службы.

При этом подчёркивается, что президент не поддерживает ни одну из политических сил страны. А все решения принимаются исключительно исходя из национальных интересов Армении.

Решение проблем кадрового состава армии является приоритетным, им нельзя пренебрегать ни в коем случае,

- отмечается в заявлении.

Ранее появлялась информация о том, что глава Генштаба ВС представил президенту страны исчерпывающие доказательства вины Пашиняна в поражении Армении в войне за Нагорный Карабах. Армия продолжает настаивать на том, чтобы премьер-министр ушёл в отставку. Сам Пашинян никуда не собирается и пытается уволить военное руководство, обвинив его в госперевороте.