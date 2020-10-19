Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останетс...
"У вас есть 24 часа, чтобы отменить санкции...": Звонок Путина стал ме...
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
Где ждать диверсии ВСУ против русских? Военный эксперт предупредил: Россию уже в...
Главная / Политика

Президент Армении объяснил заинтересованность Турции в Карабахе

19 октября 2020, 12:15  •  102 • Политика
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Анкару заподозрили в желании захватить контроль над поставками углеводородов в Европу
Турция не может быть посредником в урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха, потому что она является участником войны. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян.
Комментируя идею Азербайджана переформатировать Минскую группу, включив в нее Турцию в качестве сопредседателя, Саркисян огласился, что Анкара должна присутствовать за столом переговоров, но – как сторона конфликта.
"Турецкие дроны работают в горах каждый день. Турецкие военные самолеты летают каждый день. Как турки могут быть посредниками?"
– отметил Саркисян в беседе с "Коммерсантом".
По мнению президента Армении, Турция использует обострение в Карабахе, чтобы взять под свой контроль нефте– и газопроводы из Каспийского моря в Европу. Сейчас поставщиком углеводородов из каспийского региона является Азербайджан. Турция под предлогом защиты трубопроводов от атак Армении хочет закрепиться в регионе, чтобы управлять поставками.
"Она станет посередине и будет решать: хочу – пропущу вашу нефть, хочу - нет. Или говорить европейцам: будете себя хорошо вести, я сделаю так, чтобы эти газ и нефть пришли к вам",
– описал ситуацию Саркисян. Учитывая вмешательство Турции в сирийский и ливийский конфликты, она хочет контролировать и поставки энергоресурсов и из Северной Африки, то есть оказывать огромное влияние на энергобезопасность Европы, подчеркнул глава Армении.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сопредседатели Минской группы по урегулированию карабахского конфликта – РФ, США и Франция – поставляют оружие Армении.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
19 октября 2020, 01:15
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
19 октября 2020, 01:15
Россия учит Европу вежливости после отповеди Сергея Лаврова. Первый шаг сделан
19 октября 2020, 06:45
Белорусские "партизаны" тысячами вышли на улицу. ОМОН применил резиновые пули
19 октября 2020, 08:35
Фейки о крушении MH17 сочиняла британская разведка, но виноваты всё равно русские
19 октября 2020, 10:25
Неизвестные детали ликвидации в Сирии: "Когда погиб русский генерал, Исам заплакал"
19 октября 2020, 10:25
"Мирный" протест с камнями в Минске. ОМОН объяснил, почему перешёл на резиновые пули и газ
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 октября 2020, 01:15
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
19 октября 2020, 01:15
Россия учит Европу вежливости после отповеди Сергея Лаврова. Первый шаг сделан
19 октября 2020, 01:15
Экс-депутат Рады показал, как британские военные высмеивают Украину в Сети
19 октября 2020, 06:45
Белорусские "партизаны" тысячами вышли на улицу. ОМОН применил резиновые пу...
19 октября 2020, 01:15
«Усик следующий»: Бандеровцы объявили поражение Ломаченко национальным праздником и у...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 октября 2020, 18:10
"У вас есть 24 часа, чтобы отменить санкции...": Звонок Путина стал мемом
15 октября 2020, 04:35
Вот такая она «самая сильная»…
14 октября 2020, 00:10
Евросоюз кинул Украину с землёй
17 октября 2020, 12:30
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останется за Россией"
18 октября 2020, 12:25
Эрдоган начинает свою операцию: Похоже, Идлиб мы потеряли навсегда
18 октября 2020, 05:55
Азербайджан показал уничтожение С-300, но скрыл важные детали
12 октября 2020, 15:10
"Обрывают телефоны!": Украинская элита объявила охоту за русской вакциной от COVID
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.