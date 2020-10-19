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Президент Армении объяснил заинтересованность Турции в Карабахе
19 октября 2020, 12:15 • 102 • Политика
Анкару заподозрили в желании захватить контроль над поставками углеводородов в Европу
Турция не может быть посредником в урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха, потому что она является участником войны. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян.
Комментируя идею Азербайджана переформатировать Минскую группу, включив в нее Турцию в качестве сопредседателя, Саркисян огласился, что Анкара должна присутствовать за столом переговоров, но – как сторона конфликта.
"Турецкие дроны работают в горах каждый день. Турецкие военные самолеты летают каждый день. Как турки могут быть посредниками?"
– отметил Саркисян в беседе с "Коммерсантом".
По мнению президента Армении, Турция использует обострение в Карабахе, чтобы взять под свой контроль нефте– и газопроводы из Каспийского моря в Европу. Сейчас поставщиком углеводородов из каспийского региона является Азербайджан. Турция под предлогом защиты трубопроводов от атак Армении хочет закрепиться в регионе, чтобы управлять поставками.
"Она станет посередине и будет решать: хочу – пропущу вашу нефть, хочу - нет. Или говорить европейцам: будете себя хорошо вести, я сделаю так, чтобы эти газ и нефть пришли к вам",
– описал ситуацию Саркисян. Учитывая вмешательство Турции в сирийский и ливийский конфликты, она хочет контролировать и поставки энергоресурсов и из Северной Африки, то есть оказывать огромное влияние на энергобезопасность Европы, подчеркнул глава Армении.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сопредседатели Минской группы по урегулированию карабахского конфликта – РФ, США и Франция – поставляют оружие Армении.
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