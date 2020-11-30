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Президент Армении бросился за помощью к Путину

30 ноября 2020, 17:20  •  149 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Еревану не удается найти общий язык с Баку
Несмотря на подписание трехстороннего соглашения по нагорно-карабахскому конфликту, ситуацию между Арменией и Азербайджаном сложно назвать стабильной. Сегодня стало известно, что армянский президент обратился к российскому главнокомандующему с просьбой о содействии.
Армена Саркисяна беспокоит вопрос возвращения пленных. Самостоятельно урегулировать этот процесс с азербайджанской стороной у Еревана не получается. Поэтому президент Армении поспросил помощи у Владимира Путина, передает РИА Новости.
Ереван утверждает, что Баку продолжает удерживать пленных и не дает им возможности вернуться на родину.
К слову, по мнению некоторых экспертов, война в Нагорном Карабахе на самом деле не закончилась. Российским миротворцам и мирным жителям еще предстоит столкнуться с провокациями, убежден военный эксперт Алексей Леонков.

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