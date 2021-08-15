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Президент Афганистана уйдёт в отставку, переговоры уже начались - Al Arabiya

15 августа 2021, 14:50  •  87 • Политика
Передача власти "Талибану"* в Афганистане может состояться уже 15 августа в президентском дворце Кабула. Лидеры боевиков прибыли туда для проведения переговоров с президентом Ашрафом Гани.
О вероятной передачи власти "Талибану"* сообщает канал Al Arabiya. Ссылаясь на данные МВД страны, источник информирует, что президент страны Ашраф Гани в ближайшие часы уйдёт в отставку. При этом Sputnik отмечает, что сам глава государства пока не комментировал данное решение, а центральные афганские СМИ сообщают о ситуации в стране с большой задержкой. По данным всё той же Al Arabiya, в стране уже началось формирование временного правительства.
Отметим, ранее представители "Талибана"* заявили о том, что контролируют всю границу страны. В столицу Афганистана Кабул боевики решили войти мирно, не применяя насилия.
Ашраф Гани является президентом Афганистана 2014 года. Обострение военно-политической ситуации в стране произошло на фоне вывода американского военного контингента, присутствовавшего в стране на протяжении последних 20 лет.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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