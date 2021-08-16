|
Президент Афганистана улетел из страны на набитом деньгами вертолете - посольство РФ
16 августа 2021, 15:35 • 154 • Политика
Часть средств осталась лежать на взлетном поле
Президент Афганистана Ашраф Гани, занимавший высший государственный пост с 2014 года, сбежал из страны на вертолете. До этого он набил транспорт деньгами, однако не смог уместить все, о чем заявил накануне пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Афганистане Никита Ищенко.
Как отмечает источник, Гани изначально набил денежными средствами четыре автомобиля. Остальную часть денег он попытался запихнуть в вертолет, однако не сумел уместить все. В итоге часть денежных средств осталась лежать на территории взлетного поля, передает телеканал "360".
О бегстве Гани стало известно 15 августа. Президент исламской республики заявил в социальных сетях, что принял такое решение, чтобы избежать масштабного конфликта и "кровопролития". При этом лидер сообщил, что для него решение было "трудным выбором". Публичного предупреждения о его вылете из страны не было.
В прошлое воскресенье представители движения "Талибан"* заявили, что установили контроль над всей страной, включая города и пограничные переходы. После этого Гани объявил о своей отставке. Власть перешла в руки управляющего совета – в его состав вошли экс-президент Хамид Карзай с бывшим главой правительства исламской республики Абдуллой Абдуллой.
Известно, что боевики "Талибана"* уже сменили военнослужащих афганской армии, которые покинули посты у внешнего периметра российского посольства. В дипломатической миссии РФ заявили, что талибы* заверили посольство в намерении обеспечить безопасность территории. При этом российские дипломаты работают в штатном режиме. Планируется эвакуация части персонала, о чем заявили в российском МИД.
*запрещенная в России организация
Подпишитесь на нас
154
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 августа 2021, 04:05
|
12 августа 2021, 01:35
|
10 августа 2021, 01:55
|
11 августа 2021, 00:50
|
13 августа 2021, 06:00
|
14 августа 2021, 01:15
|
13 августа 2021, 02:20