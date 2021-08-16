Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему
Главная / Политика

Президент Афганистана улетел из страны на набитом деньгами вертолете - посольство РФ

16 августа 2021, 15:35  •  154 • Политика
Ашраф Гани. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Часть средств осталась лежать на взлетном поле
Президент Афганистана Ашраф Гани, занимавший высший государственный пост с 2014 года, сбежал из страны на вертолете. До этого он набил транспорт деньгами, однако не смог уместить все, о чем заявил накануне пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Афганистане Никита Ищенко.
Как отмечает источник, Гани изначально набил денежными средствами четыре автомобиля. Остальную часть денег он попытался запихнуть в вертолет, однако не сумел уместить все. В итоге часть денежных средств осталась лежать на территории взлетного поля, передает телеканал "360".
О бегстве Гани стало известно 15 августа. Президент исламской республики заявил в социальных сетях, что принял такое решение, чтобы избежать масштабного конфликта и "кровопролития". При этом лидер сообщил, что для него решение было "трудным выбором". Публичного предупреждения о его вылете из страны не было.
В прошлое воскресенье представители движения "Талибан"* заявили, что установили контроль над всей страной, включая города и пограничные переходы. После этого Гани объявил о своей отставке. Власть перешла в руки управляющего совета – в его состав вошли экс-президент Хамид Карзай с бывшим главой правительства исламской республики Абдуллой Абдуллой.
Известно, что боевики "Талибана"* уже сменили военнослужащих афганской армии, которые покинули посты у внешнего периметра российского посольства. В дипломатической миссии РФ заявили, что талибы* заверили посольство в намерении обеспечить безопасность территории. При этом российские дипломаты работают в штатном режиме. Планируется эвакуация части персонала, о чем заявили в российском МИД.
 *запрещенная в России организация 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





154
Источник
Похожие новости
16 августа 2021, 02:45
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
16 августа 2021, 08:15
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
16 августа 2021, 04:35
Владимир Зеленский ищет поддержку в Китае, чтобы насолить США. Японцы называют это "горькой пилюлей"
16 августа 2021, 00:55
Афганцы штурмуют самолёты США, чтобы убраться из захваченного боевиками Кабула - видео
16 августа 2021, 00:55
Посольство России в Кабуле приняло меры по защите дипломатов от боевиков
16 августа 2021, 02:45
Сатановский сравнил Ельцина и Горбачёва: "Сдать американцам всё и вся? Ага. Заходите"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2021, 04:05
Одна женщина погибла: что известно о взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже
12 августа 2021, 01:35
Разоблачённый Би-би-си боец ЧВК "Вагнер" оказался строителем. Он готов подать в суд
10 августа 2021, 01:55
В офисе Зеленского раскрыли его реакцию на слова Лукашенко
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - политолог
13 августа 2021, 06:00
"Чистое пиратство": Украинский депутат назвал единственный способ остановить "Северный поток - 2"
14 августа 2021, 01:15
Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему
13 августа 2021, 02:20
Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.