Президент Афганистана поручил охранять тюрьму на брошенной США базе в Баграме

Глава Афганистана посетил авиабазу в Баграме, которую ранее тайно оставили войска США.

Президент Афганистана Ашраф Гани прибыл на авиабазу в Баграме, которую до этого внезапно бросили войска США и НАТО.

Как передаёт телеканал Tolo News, это первый визит главы Афганистана после того, как с неё ушли американцы. Авиабаза находится под Кабулом.

Президент поручил управление тюрьмой, расположенной на авиабазе, квалифицированным военным, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что армия США не уведомила афганцев об эвакуации базы.

Президент США Дозеф Байден заявил об окончании операции в Афганистане 14 апреля. Американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября 2021 года. Операция началась после терактов в 2001 году. Война стала самой продолжительной операцией США за границей.