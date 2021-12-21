Президент Абхазии встретился с оппозицией на фоне протестов в Сухуми

Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с лидерами оппозиции на фоне массовых протестов, которые вспыхнули во вторник в Сухуми.

Об этом заявила официальный представитель Бжании - Марианна Квициния. По её словам, глава государства принял Адгура Ардзинбу, Тимура Гулию и Ахру Бжанию.

На переговорах присутствуют вице-спикер парламента Михаил Сангулия, премьер-министр Александр Анкваб и руководитель администрации президента Алхас Квициния,

- отметила пресс-секретарь, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Сухуми состоялась несанкционированная акция протеста, в ходе которой митингующие попытались прорваться через заграждение и опрокинуть автозак. Они также потребовали, чтобы президент вышел к ним и ответил на их вопросы. Однако глава государства отказался это делать. Он заявил, что готов на переговоры, когда все успокоятся.

Отметим, что участники протестной акции недовольны работой исполнительной власти по целому ряду направлений. Это и функционирование правоохранительных органов, и экономика, и энергетика.