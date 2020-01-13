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Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку
13 января 2020, 00:24 • 73 • В России
Отставка Рауля Хаджимбы с поста президента Абхазии зрела, но глава страны ей героически сопротивлялся. Пока по какому-то мистическому совпадению в Сухуме не появился помощник президента России Владислав Сурков.
Именно в эти минуты, когда кортеж посланника Москвы въезжал в город, от захваченного оппозицией президентского дворца выдвинулись несколько отрядов крепкой молодежи.
Штурм администрации президентаФото: REUTERS
Она шла мимо меня, поэтому мы бодро промаршировали по городу и встали митингом у ворот президентской резиденции.
Несколько сотен человек без лозунгов, без песен и криков, просто тихо стояли и чего-то ждали.
Я бывал в этой резиденции и если по-военному – захватить ее у горстки повстанцев не было единого шанса. После мощных ворот крутой подъем на несколько километров, а там – в темноте, похоже вся оставшаяся у Хаджимбы армия. Только у ворот – около сотни человек.
- Разойдитесь и президент подпишет отставку – вдруг раздался из-за решетки мегафон.
- Ага, сейчас, - я столько сюда шла, чтоб так просто уйти – проворчала соседка.
Всеобщий недовольный гул подтвердил. Тут не базар – торговля неуместна. Отставка или штурм.
Через 15 минут началась радостная стрельба.
Тот же мегафон сообщил – Хаджимба подал в отставку.
протестующие на улицах. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Очередная абхазская революция оказалась успешной.
Завтра решится – кто будет временным президентом. А 22 марта – законно избранным.
Что, разумеется, не означает, что абхазская революция закончилась. Неизвестно даже – что будет завтра
В ЭТО ВРЕМЯ
Вице-президент Абхазии Барциц подтвердил отставку президента Хаджимбы "во имя сохранения стабильности в стране". Барциц заявил, что не может исполнять обязанности главы государства - в таком случае эти полномочия перейдут премьер-министру. Известно, что парламент республики рассмотрит прошение Хаджимбы об отставке в понедельник, 13 января.
Временно исполнять обязанности президента Абхазии, возможно, будет премьер-министр. На данный момент это - вопрос переговоров, заявил спикер парламента республики Валерий Кварчия.
Обстановка у резиденции президента за несколько минут до отставкиФото: Владимир ВОРСОБИН
Ранее сайт kp.ru писал о том, что парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Хаджимбы. Политик отказался покидать пост, но согласился на переговоры с оппозицией.
Очередной политический кризис в Абхазии начался после президентских выборов. 10 января Верховный суд страны удовлетворил жалобу оппозиционера Алхаса Квициния , признав незаконным решение ЦИК об итогах второго тура голосования, и назначил повторные выборы. В администрации Хаджимбы с решением суда не согласились, заявив о намерении обжаловать его.
В свою очередь оппозиция вывела своих сторонников на уличные акции протеста, которые увенчались штурмом президентской администрации.
Протестующие у резиденции президента в Абхазии.Владимир ВОРСОБИН
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