Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку

Отставка Рауля Хаджимбы с поста президента Абхазии зрела, но глава страны ей героически сопротивлялся. Пока по какому-то мистическому совпадению в Сухуме не появился помощник президента России Владислав Сурков.

Именно в эти минуты, когда кортеж посланника Москвы въезжал в город, от захваченного оппозицией президентского дворца выдвинулись несколько отрядов крепкой молодежи.

Штурм администрации президентаФото: REUTERS

Она шла мимо меня, поэтому мы бодро промаршировали по городу и встали митингом у ворот президентской резиденции.

Несколько сотен человек без лозунгов, без песен и криков, просто тихо стояли и чего-то ждали.

Я бывал в этой резиденции и если по-военному – захватить ее у горстки повстанцев не было единого шанса. После мощных ворот крутой подъем на несколько километров, а там – в темноте, похоже вся оставшаяся у Хаджимбы армия. Только у ворот – около сотни человек.

- Разойдитесь и президент подпишет отставку – вдруг раздался из-за решетки мегафон.

- Ага, сейчас, - я столько сюда шла, чтоб так просто уйти – проворчала соседка.

Всеобщий недовольный гул подтвердил. Тут не базар – торговля неуместна. Отставка или штурм.

Через 15 минут началась радостная стрельба.

Тот же мегафон сообщил – Хаджимба подал в отставку.

протестующие на улицах. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Очередная абхазская революция оказалась успешной.

Завтра решится – кто будет временным президентом. А 22 марта – законно избранным.

Что, разумеется, не означает, что абхазская революция закончилась. Неизвестно даже – что будет завтра

В ЭТО ВРЕМЯ

Вице-президент Абхазии Барциц подтвердил отставку президента Хаджимбы "во имя сохранения стабильности в стране". Барциц заявил, что не может исполнять обязанности главы государства - в таком случае эти полномочия перейдут премьер-министру. Известно, что парламент республики рассмотрит прошение Хаджимбы об отставке в понедельник, 13 января.

Временно исполнять обязанности президента Абхазии, возможно, будет премьер-министр. На данный момент это - вопрос переговоров, заявил спикер парламента республики Валерий Кварчия.

Зачем абхазам новая революция Обстановка у резиденции президента за несколько минут до отставкиФото: Владимир ВОРСОБИН

Ранее сайт kp.ru писал о том, что парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Хаджимбы. Политик отказался покидать пост, но согласился на переговоры с оппозицией.

Очередной политический кризис в Абхазии начался после президентских выборов. 10 января Верховный суд страны удовлетворил жалобу оппозиционера Алхаса Квициния , признав незаконным решение ЦИК об итогах второго тура голосования, и назначил повторные выборы. В администрации Хаджимбы с решением суда не согласились, заявив о намерении обжаловать его.

В свою очередь оппозиция вывела своих сторонников на уличные акции протеста, которые увенчались штурмом президентской администрации.

Протестующие у резиденции президента в Абхазии.Владимир ВОРСОБИН

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