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"Прежних отношений не будет": политолог о выпаде Лукашенко в сторону Москвы
05 августа 2020, 11:45 • 382 • Политика
Своими действиями президент исключил Россию из числа братьев, считает он
Политолог Георгий Бовт выразил мнение, что во время своего обращения к народу и парламенту Александр Лукашенко решил дать и однозначное послание Москве, что прежних отношений между странами уже не будет. Россия истолкует его вполне однозначно, поскольку президент Белоруссии, кроме прочего, решил стянуть войска к российским границам, чтобы провести военные сборы.
"В Москве, разумеется, отлично умеют считывать подобные сигналы, особенно на фоне рассказов президента страны – члена Союзного государства – о том, что на юге Республики ловят еще около полутора сотен российских "диверсантов", – приводит слова эксперта BFM.RU.
Бовт также заявил, что с окончанием президентских выборов ситуация начнет разворачиваться с новой силой. В случае победы Лукашенко народ выйдет на улицу – тут силовые структуры столкнутся с серьезной проверкой на прочность, поскольку справиться с тысячей протестующих реально, а вот совладать с толпой в пятьдесят тысяч практически невозможно.
Если победу одержит Тихановская, то Москва окажется не в лучшем положении, указал политолог.
"Не в наших правилах также заранее выстраивать – ну так, на всякий пожарный случай, которым тут как раз сильно пахнет, – связи с той же оппозицией", – отметил он.
Как подчеркнул эксперт, нынешний август в отношениях между Россией и Белоруссией может стать поворотным.
Напомним, накануне Александр Лукашенко обратился к народу с ежегодным обращением, в котором, кроме всего прочего, обвинил РОссию во лжи. Его речь оказалась крайне эмоциональной, президент даже использовал брань по отношению к своим оппонентам.
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