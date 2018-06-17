«Прежние договорённости утратили силу»: Китай вводит пошлины на товары из США в ответ на действия Вашингтона

Китай ввёл дополнительные таможенные пошлины на 659 американских товаров в ответ на действия США. Ранее в Вашингтоне сообщили, что с 6 июля Соединённые Штаты устанавливают сборы для китайской продукции. Среди ключевых категорий американских товаров, которые будут облагаться пошлинами, — автомобили, сельскохозяйственная продукция и морепродукты. Ранее и Вашингтон, и Пекин подчёркивали, что не хотят допустить торговой войны. В МВФ отмечают, что от такой политики пострадают все стороны.

Ответные меры

В субботу, 15 июня, комиссия Госсовета КНР ввела пошлины на товары из США объёмом в $50 млрд. Эти меры стали ответом на заградительную политику Вашингтона, который анонсировал аналогичные ограничения для китайских товаров.

«Комиссия Госсовета КНР приняла решение ввести ввозную пошлину в 25% на 659 наименований товаров объёмом $50 млрд», — говорится в сообщении.

По 545 наименованиям на общую сумму в $34 млрд пошлины вступят в силу с 6 июля. Основные категории американских товаров, которые теперь будут облагаться пошлинами, — автомобили, сельскохозяйственная продукция и морепродукты.

Остальные 114 позиций включают товары химической промышленности, медицинское оборудование и продукцию энергетического сектора. Дата введения пошлин по этим пунктам будет объявлена позже.

Reuters

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что одобрил ввозные пошлины на товары из КНР.

«В свете кражи интеллектуальной собственности, технологий и других нечестных торговых действий США введут ввозную пошлину в 25% на товары на сумму в $50 млрд», — заявил он.

После этого Министерство коммерции КНР обнародовало официальное заявление, в котором говорилось, что Пекин немедленно разработает аналогичные ответные меры.

«Прежние достигнутые на двусторонних торгово-экономических консультациях договорённости утратили силу», — отмечается в заявлении Пекина.

Отметим, что среди китайских товаров, которые подпадают под новый таможенный режим в США, — высокотехнологичная продукция перспективных сфер, созданная в рамках государственной стратегии модернизации промышленности КНР «Сделано в Китае — 2025».

Эта программа направлена на обеспечение доминирования КНР в высоких технологиях и стимулирования развития экономики. При этом Вашингтон обвиняет Пекин в «воровстве» интеллектуальной собственности и нарушении принципов честной торговли. Эти меры, по словам президента США, направлены на выравнивание торгового баланса между двумя государствами. Пошлины вступают в силу 6 июля.

«Соединённые Штаты не могут больше терпеть потерю наших технологий и интеллектуальной собственности из-за несправедливых экономических действий», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Ранее Пекин и Вашингтон подчёркивали, что не заинтересованы в ведении торговых войн.

Так, в мае на переговорах в Вашингтоне стороны договорились не допустить начала торговой войны и отказаться от взаимных пошлин. По сообщению Белого дома, были согласованы шаги по преодолению торгового дисбаланса. Однако Дональд Трамп был недоволен ходом переговорного процесса. В рамках визита министра торговли США Уилбура Росса в Пекин Министерство коммерции КНР заявило, что договорённости утратят силу в случае введения американской стороной ограничительных мер.

«В торговой войне есть только проигравшие»

Ещё во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно обещал ввести ограничения против Китая и в целом пересмотреть торговую политику США.

В марте американский лидер подписал меморандум о борьбе с «агрессивной торговлей Китая», задачей которого являлась разработка пошлин в отношении конкретных товаров, ввозимых Китаем, и инициация разбирательства на базе Всемирной торговой организации (ВТО). Также Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении принципа справедливой торговли из-за дефицита в торговом балансе в $500 млрд и в ежегодном «воровстве» интеллектуальной собственности, из-за которого Штаты теряют «сотни миллиардов».

8 марта США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Китая.

Reuters

В ответ КНР 2 апреля ввела налог на ввоз 128 американских товаров семи категорий.

«Для защиты своих интересов и компенсации ущерба от принятых Соединёнными Штатами мер Китай начиная со 2 апреля прекращает обязательства по снижению таможенных сборов на импортируемые из США 128 наименований товаров семи категорий», — говорится в сообщении. Как и в случае с американскими пошлинами, размер сборов составил 15% и 25%.

Как указывает президент США Дональд Трамп, который стал инициатором введения пошлин, международная торговля крайне несправедлива. Он аргументирует это существующим торговым дефицитом США в $800 млрд. Американский лидер неоднократно отмечал, что другие страны наживаются на торговле с США и он намерен это прекратить. Напомним, 1 июня США ввели пошлины на импорт алюминия и стали из Европы, Канады и Мексики.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард уже выступала с заявлением, что введение пошлин негативно отразится на всех участниках международной торговли.

«Как я уже говорила ранее, в так называемой торговой войне, которую стимулирует взаимное повышение таможенных пошлин, победителей нет, есть только проигравшие с обеих сторон», — заявила она.

По мнению Лагард, односторонние действия в торговле могут быть «разрушительными и даже контрпродуктивными для функционирования мировой экономики». Глава МВФ призвала США к конструктивной работе с торговыми партнёрами, чтобы избежать таких ограничительных мер, как пошлины. Также специалисты МВФ отметили, что США препятствуют созданию открытой торговой системы в мире.