|
Превзошли все ожидания: в офисе Зеленского поделились итогами визита к Байдену
05 сентября 2021, 18:50 • 224 • Политика
В офисе президента заявили, что приехали в Белый дом как "партнер к партнеру"
Украинская делегация смогла реализовать во время визита в Соединенные Штаты гораздо больше задуманного, чем планировала. Соответствующее заявление сделал глава офиса президента Незалежной Алексей Арестович.
По словам украинского госслужащего, Киев "достиг по максимуму" во время рабочего визита, а все результаты превзошли ожидания. Впервые за столь долгий срок Незалежная появилась, на взгляд Арестовича, "не как проситель", хотя в глазах многих представителей общественности и сложилось впечатление того, что Зеленский с администрацией появился в качестве подневольного лица, нижайше просящего о милости хозяина.
"Не клиент к патрону, как у нас часто говорят, а на самом деле приехал партнер к партнеру", – прокомментировал Арестович.
Украинский чиновник также повторил тезис о "необязательности к выполнению" Минска, указав, что этот вопрос не прозвучал во время переговоров Зеленского и Байдена. Представитель Киева также указал на то, что формально ни одна из сторон не объявляла о своем выходе из договоренностей.
Зеленский же, продолжил Арестович, повез в США несколько сценариев решения проблемы. Президент Украины также предложил создать новую систему давления на РФ, чтобы принудить ее "выполнять международные обязательства свои". В рамках указанной системы предполагается участие Белого дома.
Арестович добавил, что одним из итогов украино-американских переговоров стало решение о расширении взаимодействия в разведывательной сфере между двумя странами. Теперь Киев будет получать данные в режиме реального времени, располагая таким образом куда более подробной информацией от коллег из ЦРУ.
По мнению экс-президента Петра Порошенко, результаты визита делегации Зеленского в США отсутствуют.
Подпишитесь на нас
224
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 августа 2021, 19:05
|
31 августа 2021, 09:35
|
03 сентября 2021, 01:45
|
03 сентября 2021, 03:35
|
05 сентября 2021, 09:40
|
02 сентября 2021, 01:00
|
04 сентября 2021, 06:10