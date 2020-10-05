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«Превышений по нефтепродуктам ни в воде, ни на суше нет»: в Минприроды рассказали об анализе ситуации на Камчатке

05 октября 2020, 19:55  •  63 • В России
В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ заявили, что в пробах воды и почвы с Камчатки не обнаружено превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ по нефтепродуктам. Глава ведомства Дмитрий Кобылкин рассказал, что, скорее всего, ситуация на Камчатке вызвана не техногенными факторами. Министерство совместно с Генпрокуратурой продолжает проверку промышленных предприятий региона, чтобы полностью исключить версию с разливом нефти. Наряду с этим в Минприроды признали необходимость формирования в России системы мониторинга морей и океанов.
 
РИА Новости © Александр Пирагис
 

Вероятность того, что причины возникновения экологической катастрофы на Камчатке носят техногенный характер, мала, заявили в Минприроды.

По словам главы ведомства Дмитрия Кобылкина, сегодня, 5 октября, в Москву прибыли анализы почвы и воды для более детального исследования Российской академией наук, а также любыми другими органами, которые сочтут эту процедуру необходимой.

«Все анализы, которые мы взяли, все анализы, которые мы зафиксировали с Росприроднадзором, они говорят нам о том, что никаких превышений ПДК (предельно допустимых концентраций вредных веществ. — RT) по нефтепродуктам ни в воде, ни на суше нет. Скорее всего, это не техногенного происхождения», — сказал Кобылкин.

Он добавил, что зафиксированы незначительные превышения «по железу и фосфатам», однако, по словам министра, подобные показания отмечались и ранее. Глава Минприроды выразил уверенность в проведённых Росприроднадзором анализах.

Вместе с тем Кобылкин отметил, что его ведомство совместно с Генпрокуратурой продолжает проверку промышленных предприятий региона, чтобы окончательно исключить версию с разливом нефти.

По словам министра, некоторые академики РАН выдвинули гипотезу о естественной причине катастрофы.

«После штормов происходит повышение токсичности микроорганизмов в этой зоне, которое приводит к изменениям в кислороде, и из-за этого эти явления могут происходить. Такое фиксируется — очень часто бывает в районе Японских островов», — добавил Кобылкин.

Вместе с тем глава Минприроды заявил, что в ведомстве не считают произошедшее на Камчатке катастрофой, поскольку при этих событиях не было человеческих жертв.

«Вы спросили, каков масштаб катастрофы — для нас масштаба катастрофы нет: ни один человек не погиб», — сказал министр в беседе с журналистами.

При этом Кобылкин признал необходимость формирования в России системы мониторинга морей и океанов.

«Нам, конечно, не хватает системы мониторинга... В мире нет такой полноценной системы мониторинга океанов... Надо уходить с системами мониторинга в моря и океаны. Конечно, это сложно будет сделать, особенно это будет сложно сделать в Арктической зоне», — отметил министр.

Напомним, что ранее в Камчатском крае — на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабьей — появились десятки мёртвых морских животных. При этом сёрфингисты рассказали об изменении цвета воды и пожаловались на ухудшение самочувствия.

Позднее вице-премьер России, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил оперативно устранить последствия загрязнений.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал провести проверку и «оперативно дать правовую оценку действиям (бездействию) всех лиц, возможно, причастных к происшествию».

Как стало известно 5 октября, результаты проверки переданы в центральный аппарат ведомства. 

Власти Камчатки ранее заявили о трёх возможных причинах загрязнения воды у побережья полуострова. Губернатор края Владимир Солодов в тот момент высказал предположение, что первой из них является возможное техногенное загрязнение.

«Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно? Сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться», — сказал он.

Кроме того, он допустил, что ситуация могла быть вызвана природными воздействиями или явлениями.

«С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию», — пояснил губернатор.

Третьей причиной глава региона назвал сейсмическую активность, связанную с «вулканическими проявлениями».

Вместе с тем специалисты Камчатгидромета накануне заявили об улучшении экологической ситуации на Халактырском пляже полуострова.

«4 октября мы повторно отбирали пробы на Халактырском пляже. Все показатели в пределах нормы, единственное превышение предельно допустимых концентраций по фенолам, это лучше, чем было 29 сентября. Ситуация на Халактырском пляже улучшается», — приводит Интерфакс слова руководителя Камчатского управления гидрометслужбы Веры Поляковой.

По её данным, в пробах не обнаружили следов нефтепродуктов, а превышение по фенолам составляет 1,4 ПДК.

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