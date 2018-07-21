«Превышение полномочий»: СК проводит проверки в ярославской колонии после публикации в СМИ видео избиения заключённого

Следственный комитет проводит проверки в исправительной колонии №1 города Ярославля. Причиной послужило опубликованное видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают одного из заключённых. Между тем представители ФСИН сообщили о начале служебной проверки. По её результатам «будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности». RT побеседовал с мужчиной, который отбывал наказание с пострадавшим.

В пятницу «Новая газета» опубликовала видеоролик, на котором люди, одетые, как сотрудники ярославской исправительной колонии №1 ФСИН, избивают заключённого. Издание указывает, что запись с портативного видеорегистратора одного из сотрудников ФСИН, сделанная около года назад, была передана в редакцию юристами фонда «Общественный вердикт».

На видео более десяти людей в форме сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний по очереди наносят удары кулаками и резиновыми дубинками по пяткам, коленям и голеням закованного в наручники человека, в то время как двое мужчин удерживают его на партах воспитательного кабинета колонии.

Когда заключённый начинает кричать от боли, люди в форме затыкают ему рот полотенцем. Кроме того, не имеющего возможности сопротивляться мужчину обливают водой из ведра.

На записи слышно, как предполагаемые сотрудники колонии перешучиваются между собой. В середине видео мужчину поднимают со стола, но после полученных ударов он не мог устоять на ногах.

По словам юристов «Общественного вердикта», предоставивших запись «Новой газете», видео было снято 29 июня 2017 года. Избитым, как сообщается, является Евгений Макаров, осуждённый в 2012 году по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Впоследствии Макаров в своём объяснении указывал, что утром 29 июня между ним и сотрудниками УФСИН, проводившими неполный обыск в его камере штрафного изолятора №6, произошёл конфликт. По его словам, в ходе обыска надзиратели бросили на пол пришедшее из дома письмо, спрятанное между страниц Библии. Это спровоцировало словесную перепалку, которая и стала причиной группового избиения.

Узнавшие об инциденте правозащитники добились проведения проверки Следственным комитетом. Но в прошлом году СК не усмотрел в произошедшем признаков преступления, несмотря на многочисленные физические повреждения, зафиксированные у Макарова.

Видеокадры избиения в ярославской исправительной колонии №1 ФСИН

Теперь же внутриведомственная проверка будет проведена уже по поручению начальника ФСИН Геннадия Корниенко. Кроме того, юрист «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова сообщила в пятницу, что в колонии ведут сбор информации сотрудники ФСБ.

Из объяснений ранее опрошенных в рамках проверки сотрудников ФСИН следует, что в тот день после утреннего обыска Макаров призывал других осуждённых к неповиновению, пытался «нанести вред себе в виде порезов в области шеи» гвоздём, а также бился лицом о стену. Для того чтобы успокоить буйного заключённого, надзирателям пришлось заломить ему руки и нанести около восьми ударов резиновой палкой.

При этом в материалах проверки указывается, что следствие осматривало оптический диск с видеозаписями с переносных видеорегистраторов, но признаков превышения должностных полномочий, связанных с необоснованным применением силы в отношении Макарова, следователи не увидели.

По словам Дмитрия Ишевского, отбывавшего наказание в ИК-1 и знакомого с Макаровым, попадавшие в штрафной изолятор заключённые подвергались избиениям регулярно.

«Видео, которое попало в сеть, — это всего-навсего один десятиминутный сюжет, — заявил Ишевский RT. — Был случай, когда избиения продолжались на протяжении двух с половиной часов».

Он также описал Макарова как «обычного молодого парня из Ярославля, горячего, дерзкого».

«Подрался, сел в тюрьму. Он человек, который не молчит, поэтому у него и не заладились отношения с администрацией, — рассказал Ишевский. — К сожалению, те люди, которые требуют соблюдения закона, часто сами оказываются вне рамок закона».

Бывший заключённый колонии также высказал мнение, что, в отличие от других мест заключения, подобная практика «воспитания» применяется не заключёнными, а непосредственно сотрудниками колонии: «Они не видят в этом ничего страшного и не опасаются каких-либо последствий со стороны прокуратуры и других правоохранительных органов».

Нашлись и те, кто посчитал действия людей в форме ФСИН оправданными. Так, Константин Богданов, знакомый одного из якобы зафиксированных на видео охранников, в разговоре с RT рассказал, что его коллега «любит животных, детей, увлекается спортом».

«Да, слегка вспыльчивый, чего греха таить, — подтвердил Богданов. — Я это запомнил, потому что мы за тот короткий промежуток времени, что провели вместе на сборах в Ялте, успели повздорить. Но обошлось без серьёзного конфликта. Да и у кого нервы не сдадут от такой работы?»

В комментариях под видео «Новой газеты» Константин также обратил внимание, что «все, кто попадает в тюрьму, опасны, поэтому их изолируют». «Если они себя начинают плохо вести, то что нам делать? По головке гладить?» — пишет Богданов.

Сотрудник фонда «Общественный вердикт» Яков Ионцев также рассказал RT, что запечатлённое на видео избиение было не первым случаем применения насилия в отношении Макарова в ИК-1. По его словам, фонд располагает данными о трёх подтверждённых избиениях Евгения. Подобные инциденты с ним происходили также в феврале и апреле минувшего года.

После избиения, зафиксированного на видео, Макарова, который должен освободиться уже через пару месяцев, признали злостным нарушителем и перевели в другую ярославскую колонию, ИК-8, где сейчас он отбывает наказание в ЕПКТ (единые помещения камерного типа. — RT).

«В новой колонии у Евгения тоже не самая простая ситуация. Так, ему ограничивают право на юридическую помощь, — рассказал Ионцев. — Когда я был у него на свидании 12 июля, у меня за спиной стоял дежурный помощник начальника колонии. Это противоречит закону, так как свидания должны проводиться в условиях конфиденциальности. Несмотря на эти проблемы, я точно знаю, что сейчас Макарова не пытают».

Уже через несколько часов после публикации видеоролика Следственное управление СК по Ярославской области возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

«По данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области, находясь на территории исправительной колонии №1, расположенной в городе Ярославле, действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключённого. При этом они нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям», — указывается в пресс-релизе.

На видеозапись обратили внимание и в областном ФСИН. В ярославском управлении ведомства началась служебная проверка, по результатам которой «будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности».

В «Общественном вердикте» рассчитывают, что теперь дело об избиении Евгения Макарова сдвинется с мёртвой точки. «Мы хотим только привлечения к ответственности злодеев», — заключил Ионцев.