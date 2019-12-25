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Превыше всего - интересы граждан: Путин напомнил главную задачу чиновников

25 декабря 2019, 22:39  •  55 • Политика
Президент России Владимир Путин, который ранее поддержал идею наказания чиновников за хамство, напомнил, что главной задачей госслужащих является служение интересам граждан.
Президент России Владимир Путин напомнил, что главной задачей чиновников является следование интересам граждан. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Интересы людей в любой ситуации должны неукоснительно соблюдаться, давайте будем это иметь в виду всегда в ходе нашей практической работы", - подчеркнул Путин.
Ранее на заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека российский лидер Владимир Путин поддержал предложение о введении наказаний для чиновников, которые оскорбляют граждан. По мнению президента, для разработки инициативы следует посоветоваться с такими экспертами в юридической сфере, как адвокат Генри Резник.
В СПЧ считают, что одной из мер ответственности должно стать увольнение.
"Если человек пришёл на работу в органы власти, да ещё хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен", - сказал глава государства.
При этом президент добавил, что в Уголовном кодексе уже содержится статья, предусматривающая наказание за оскорбления. И имеет смысл изучить практику её применения для доведения до ума российского законодательства.

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