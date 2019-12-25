Превыше всего - интересы граждан: Путин напомнил главную задачу чиновников

Президент России Владимир Путин напомнил, что главной задачей чиновников является следование интересам граждан. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Интересы людей в любой ситуации должны неукоснительно соблюдаться, давайте будем это иметь в виду всегда в ходе нашей практической работы", - подчеркнул Путин.

Ранее на заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека российский лидер Владимир Путин поддержал предложение о введении наказаний для чиновников, которые оскорбляют граждан. По мнению президента, для разработки инициативы следует посоветоваться с такими экспертами в юридической сфере, как адвокат Генри Резник.

В СПЧ считают, что одной из мер ответственности должно стать увольнение.

"Если человек пришёл на работу в органы власти, да ещё хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен", - сказал глава государства.

При этом президент добавил, что в Уголовном кодексе уже содержится статья, предусматривающая наказание за оскорбления. И имеет смысл изучить практику её применения для доведения до ума российского законодательства.