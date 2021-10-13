Превышает показатели зарубежных вакцин: определена эффективность «Спутника Лайт» против штамма «дельта»

Однокомпонентная вакцина «Спутника Лайт» демонстрирует эффективность против коронавирусного штамма «дельта» на уровне, превышающем показатели зарубежных двухкомпонентных препаратов, сообщили в РФПИ. Эффективность «Спутника Лайт» против штамма «дельта» составляет 70% в течение трёх месяцев после вакцинации, уточнили разработчики. По мнению гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, проведённые исследования свидетельствуют о том, что «Спутник Лайт» является одной из лучших вакцин против коронавируса.

Российский фонд прямых инвестиций и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи объявили результаты анализа эффективности вакцинации однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» против коронавирусного штамма «дельта».

Как следует из представленных данных, эффективная защита препарата «Спутник Лайт» против штамма «дельта» в течение трёх месяцев после вакцинации оказалась на уровне 70%, а в возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%. Данный анализ сделан на основе данных 28 тыс. лиц, однократно сделавших прививку препаратом «Спутник Лайт».

«Показатели эффективности «Спутника Лайт» против Дельта-варианта превышают показатели ряда зарубежных двухкомпонентных вакцин, которые демонстрируют значительное снижение эффективности до уровня менее 50% через пять месяцев после вакцинации. Эффективность вакцинации препаратом «Спутник Лайт» против тяжёлых случаев и госпитализации ещё выше», — говорится в пресс-релизе.

Речь, в частности, идёт о вакцине Pfizer, чья эффективность против штамма «дельта» в течение пяти месяцев после вакцинации снижается до 47%. Подчёркивается, что в Израиле и США, где основной упор сделан на этот препарат, произошёл резкий всплеск заболеваемости, тогда как в Аргентине использование «Спутника Лайт» привело к снижению числа новых заболевших в сутки.

Помимо этого, указывается, что эффективность «Спутника Лайт» при использовании в качестве третьего, бустерного, укола для других вакцин близка по показателям эффективности вакцины «Спутник V» — более 83% против инфекции и более 94% против госпитализации.

Отмечается, что данная статья направлена порталу препринтов научных статей в области медицины MedRxiv для публикации на текущей неделе.

«Спутник Лайт» зарегистрирован более чем в 15 странах, ещё в 30 государствах препарат находится в процессе регистрации. РФПИ уже достиг договорённости о производстве вакцины своими международными партнёрами более чем в 10 странах в том числе, крупнейшим в мире производителем вакцин — индийским Serum Institute of India.

«Показатели эффективности однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против Дельта-варианта коронавируса значительно превышают аналогичные показатели целого ряда других препаратов. Данные Центра им. Гамалеи, а также исследований по всему миру подтверждают, что на сегодняшний день вакцина «Спутник Лайт» — один из лучших препаратов против коронавируса», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что препарат безопасен и высокоэффективен как при самостоятельном применении, так и в комбинации с другими вакцинами.

«Спутник Лайт» обеспечивает гибкость режимов иммунизации населения как для формирования первичного иммунитета, так и эффективной ревакцинации лиц, ранее привитых препаратами других производителей. Таким образом, с учётом высокой безопасности и эффективности, «Спутник Лайт» может стать лучшим универсальным бустером», — констатировал он.

В свою очередь, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в ходе пресс-конференции назвал «Спутник Лайт» очень перспективным препаратом, который можно использовать в качестве бустерной дозы для любой вакцины, массово используемой в мире.

«Регулярное, раз в шесть месяцев, по всей видимости, бустирование при борьбе с таким необычным и злостным возбудителем, которым является COVID-19 в варианте «дельта», на первый план и выдвигает необходимость иметь препарат, который можно использовать именно для бустирования существующего иммунитета», — сказал он, говоря о «Спутнике Лайт».

Статистика COVID-19

В России второй день подряд обновляется максимальный показатель суточной смертности от коронавирусной инфекции — 984 летальных исхода. За минувшие сутки в РФ выявлено 28 717 случаев коронавируса, 21 801 человек полностью выздоровел.

За всё время наблюдений диагноз COVID-19 в России был подтверждён у 7 861 681 человека, из них полностью выздоровели 6 916 086. Количество летальных исходов достигло 219 329.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что первым компонентом вакцин от коронавируса в стране привились уже более 51 млн человек.

Кроме того, президент Владимир Путин, выступая на заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», сообщил, что избежал заболевания коронавирусом благодаря вакцине «Спутник V».

«У меня был случай, когда я мог заразиться, общаясь со своими ближайшими сотрудниками, которые, к сожалению, заболели, но этого не произошло из-за защиты, которую обеспечила наша вакцина «СпутникV », — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, боится ли заразиться коронавирусной инфекцией в поездке.

Глава государства добавил, что дело не в его здоровье, а здоровье более сотни человек, которые его сопровождают — сотрудники пресс-службы, охраны, протокола и другие.

Эффективность «Спутника Лайт» против штамма «дельта» составила 70%

«Это большое количество людей, которые подвергают своё здоровье опасности. В этой связи есть о чём подумать», — пояснил президент.

Льготная программа для пожилых в Москве

Пожилые жители Москвы, прошедшие вакцинацию либо ревакцинацию от коронавирусной инфекции до конца года, вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье» могут получить денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что программа действует с 23 июня по 31 декабря 2021 года. К настоящему моменту подарочные наборы получили уже более 240 тыс. столичных пенсионеров. В набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций.

«С 12 октября 2021 года вместо подарочных наборов желающие смогут получить компенсационную выплату в размере 10 тысяч рублей. Для этого надо подать заявление в любой городской центр социального обслуживания. С собой нужно взять паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор», — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы