«Превышает 95%»: в РФПИ рассказали об эффективности вакцины «Спутник V» на 42-й день после инъекции

На 42-й день после инъекции вакциной «Спутник V» её эффективность превышает 95%, при этом на 28-й день это значение равнялось 91,4%. Об этом свидетельствует второй промежуточный анализ данных клинического исследования. В РФПИ также сообщили, что для зарубежных стран стоимость препарата составит менее $10 за дозу. Между тем, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает осложняться. За минувшие сутки в России зафиксировано 24 326 новых случаев коронавируса. В общей сложности в России число зафиксированных случаев коронавируса достигло 2 138 828. С начала эпидемии в стране выздоровел 1 634 671 пациент, умерли 37 031 человек.

Эффективность вакцины «Спутник V» на 42-й день после инъекции превышает 95%. Об этом свидетельствует второй промежуточный анализ данных клинического исследования, данные которого опубликовал Российский фонд прямых инвестиций. Отметим, что на 28-й день эффективность препарата составил 91,4%.

«Расчёт эффективности проводился на основе анализа данных по 18 794 добровольцам, получившим первую и вторую инъекцию вакцины «Спутник V» или плацебо, во второй контрольной точке — 39 заболевших добровольцев по состоянию на 23 ноября 2020 года, в соответствии с протоколом клинического исследования», — говорится в сообщении.

Эти промежуточные данные будут опубликованы в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов.

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи подчеркнули, что «по-прежнему не выявлено непредвиденных нежелательных явлений». В исследованиях принимают участие 40 тыс. добровольцев, из них первой инъекцией вакцинированы более 22 тыс., а первой и второй инъекциями — свыше 19 тыс.

Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, данные о высокой эффективности дают надежду на скорое получение «важнейшего инструмента в борьбе с пандемией».

«Мы планируем осуществить третий промежуточный анализ данных при подтверждении 78 случаев заболевания коронавирусом среди добровольцев, и у нас есть все основания предполагать, что результат превзойдёт наши первоначальные ожидания. Окончательная оценка эффективности препарата будет доступна по окончании Фазы III клинических исследований», — добавил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Кроме того, в РФПИ назвали стоимость дозы вакцины, по которой «Спутник V» будет продаваться на международном рынке — она составит менее $10 за дозу. При этом для вакцинации необходимо две дозы. Таким образом, российская вакцина в два и более раз дешевле зарубежных мРНК-вакцин с аналогичными показателями эффективности. Напомним, что для граждан России вакцинация «Спутник V» будет бесплатной.

«Стоимость российской вакцины «Спутник V» для международных рынков составит менее $10 за дозу, что меньше $20 за две дозы, необходимые для вакцинации одного человека. Таким образом, «Спутник V» будет в два и более раза дешевле зарубежных РНК‑вакцин с аналогичной эффективностью», — говорится в пресс-релизе.

Первые зарубежные поставки российской вакцины «Спутник V» заказчикам будут осуществлены в январе 2021 года на основе существующих партнерских отношений с зарубежными производителями. Те заказчики, которые недавно подали заявки, смогут получить первые партии вакцины с марта 2021 года.

Статистика COVID-19

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса. В предыдущие два дня в стране зафиксировали 25 173 и 24 581 новых случая COVID-19 соответственно.

Всего с начала пандемии в России выявлено 2 138 828 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 1 634 671 человек, в том числе 23 226 — за последние 24 часа. Вместе с тем от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний к настоящему времени скончались 37 031 человек. За сутки число летальных исходов выросло на 491.

Наибольшее число новых случаев коронавируса за минувшие сутки было выявлено в Москве (5838), Санкт-Петербурге (3179), Московской (970), Нижегородской (443), Свердловской (384), Архангельской (351) областях и Красноярском крае (336).

Регионами с наименьшим темпом прироста COVID-19 стали Ненецкий автономный округ (0,2%), республики Калмыкия и Дагестан, Ханты-Мансийский автономный округ, Брянская область (все по 0,6%).

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека, в 32 субъектах РФ заболеваемость COVID-19 превышает средний уровень, при этом в 35 регионах страны «не начата работа по использованию соответствующих финансовых ресурсов».

«К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться», — добавила Голикова.

Она также пояснила, что по всей стране развёрнуто более 274 тыс. коек для больных коронавирусом, свыше 21 тыс. коек оборудованы аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

«На утро вчерашнего дня было занято 78,2% коечного фонда, загруженность коечного фонда выше среднероссийского уровня в 43 регионах. Наиболее критичная ситуация в шести регионах, где занятость коек составляет более 90%. Это Ивановская область — 92%, Орловская область — 92,7%, Республика Коми – 90,6%, Мордовия — 92,1%, Республика Крым — 93,6% и город Санкт-Петербург — 90,3», — пояснила вице-премьер РФ.

По словам Голиковой, с 2021 года планируется начало массовой вакцинации населения, которая будет носить добровольный характер.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова высказала мнение, что есть «элементы стабилизации» ситуации с COVID-19 в РФ, но нельзя ослаблять усилия. По её словам, у коронавирусной инфекции характеристики сезонного заболевания.

«Это говорит о том, что он будет, скорее всего, приходить каждый год, будет активничать в холодный период года», — заметила главный санитарный врач РФ.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в РФ проведено свыше 73,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 362 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 480 тыс. человек.

В мире выявлено свыше 59 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией, согласно последним данным американского Университета Джонса Хопкинса. Наибольшее число приходится на США (более 12,4 млн), Индию (9,1 млн) и Бразилию (6 млн). При этом от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями, во всём мире умерли свыше 1,396 млн человек, в том числе 257 тыс. в США, 169 тыс. в Бразилии и 134 тыс. в Индии.

© Илья Питалёв/РИА Новости

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала ТАСС, что самым «грозным» симптомом коронавирусной инфекции COVID-19 является появление одышки. По её словам, в этом случае необходимо обратиться к врачу.

Теперь граждане РФ могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги. COVID трекер», который поможет отследить людей, контактировавших с заболевшими коронавирусной инфекцией. Разработка приложения осуществлена Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ при участии Минздрава.

«Данная технология фиксирует через ваш Bluetooth устройства других пользователей, обмениваясь с ними случайными ключами. Ваше устройство хранит свой список ключей локально, не передавая его наружу. Если кто-то из пользователей заболел и у него положительный тест на COVID-19, он сообщает об этом анонимно через приложение, предоставляя только доступ к своим случайным ключам за последние две недели», — говорится в описании приложения.

Награда ветерану

Накануне на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ о награждении знаком отличия «За благодеяние» Зинаиды Корневой. Ветеран Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга собрала более 4,5 млн рублей для семей врачей, постадавших в борьбе с коронавирусом.

«За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить знаком отличия «За благодеяние» Корневу Зинаиду Антоновну, город Санкт-Петербург», — говорится в документе.

Зинаида Корнева, которой в сентябре исполнилось 98 лет, начала сбор средств по примеру британского ветерана Тома Мура — он 100 раз обошёл свой двор до своего 100-летнего юбилея. В свою очередь, гражданка РФ публиковала на своём YouTube-канале видеоролики, в ходе которых рассказывала собственные воспоминания о Великой Отечественной войне.