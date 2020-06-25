Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сатановский: "Путина начали со всех сторон валить. И тут выяснилось интерес...
Габунию предупредили: Теперь на него откроют настоящую охоту. И не Кадыров, и не...
Страны Европы переругались из-за российской статьи
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу...
Главная / Политика

"Превратят в колонию": в Раде рассказали о плане по уничтожению Украины

25 июня 2020, 14:00  •  125 • Политика
Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
По заявлению депутата, боевики будут "расстреливать людей на улице"
На Украине запустили процесс по уничтожению страны и превращению ее в колонию, заявил депутат Верховной рады Илья Кива. По его мнению, радикалы преследуют цели посеять хаос в Незалежной.
Подготовлена целая банда вооруженных боевиков, цель которых – расстреливать людей на улицах, отметил парламентарий. Его слова приведены на сайте партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Депутат предположил, что такие группы принадлежат к организациям, подобных "Национальному корпусу", пишет РИА ФАН. Средства на свою деятельность, по словам Кивы, они получают благодаря противоправным действиям – рэкету, уничтожению бизнеса и похищениям людей.
"Эти праворадикалы, которые в Европе уже признаны террористическими организациями, сегодня оказывают физическое воздействие и запугивают", – сообщил депутат.
Как пояснил Кива, эти радикалы уже оказывают давление и на представителей власти. В пример он привел нападение на депутата "Слуги народа" Сергея Литвиненко во время встречи с гражданами накануне, указывает телеканал "360".
Ранее жителям Украины уже предрекали незавидное будущее. Михаил Саакашвили объявил, что страну ждет серьезнейший кризис, который приведет к голоду и смертям людей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



125
Источник
Похожие новости
25 июня 2020, 00:00
Тактика Путина: Как у Навального забрали "моральную гирьку"
25 июня 2020, 02:00
"Нужно понимать, что...": Песков объяснил, как Путин совершил "прыжок в будущее"
25 июня 2020, 10:00
Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных кораблей
25 июня 2020, 10:00
"Русские должны быть благодарны Горбачёву": Сатановский перечислил "заслуги" экс-президента СССР
25 июня 2020, 06:00
"Путин не может просто стать пенсионером и сидеть на даче": Кто будет править в России после 2024-го
25 июня 2020, 10:00
Украина возмутилась несогласованным с ней парадом в Крыму
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 июня 2020, 00:25
Солдат, отстраненный от парада в Москве, устроил не «провокацию», а перепалку с сослу...
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до па...
25 июня 2020, 02:55
Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине
25 июня 2020, 00:00
Тактика Путина: Как у Навального забрали "моральную гирьку"
25 июня 2020, 02:00
"Нужно понимать, что...": Песков объяснил, как Путин совершил "прыжок ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июня 2020, 16:00
Лавров обозначил "красную линию" по Донбассу
24 июня 2020, 15:00
Русский доктор из США сообщил о "самой непонятной штуке" с COVID-19
21 июня 2020, 04:00
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
20 июня 2020, 22:25
Минск искрит перед президентскими выборами. Объясняем, что происходит в Белоруссии
22 июня 2020, 11:00
"Горбатых будут распрямлять?": Военкор расшифровал сигнал Путина соседям
20 июня 2020, 00:00
Пашинян объяснил свой отказ приехать в Москву на парад Победы
19 июня 2020, 17:00
Только после согласования: Москва вынесла Киеву строгое предупреждение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.