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"Превратят в колонию": в Раде рассказали о плане по уничтожению Украины
25 июня 2020, 14:00 • 125 • Политика
По заявлению депутата, боевики будут "расстреливать людей на улице"
На Украине запустили процесс по уничтожению страны и превращению ее в колонию, заявил депутат Верховной рады Илья Кива. По его мнению, радикалы преследуют цели посеять хаос в Незалежной.
Подготовлена целая банда вооруженных боевиков, цель которых – расстреливать людей на улицах, отметил парламентарий. Его слова приведены на сайте партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Депутат предположил, что такие группы принадлежат к организациям, подобных "Национальному корпусу", пишет РИА ФАН. Средства на свою деятельность, по словам Кивы, они получают благодаря противоправным действиям – рэкету, уничтожению бизнеса и похищениям людей.
"Эти праворадикалы, которые в Европе уже признаны террористическими организациями, сегодня оказывают физическое воздействие и запугивают", – сообщил депутат.
Как пояснил Кива, эти радикалы уже оказывают давление и на представителей власти. В пример он привел нападение на депутата "Слуги народа" Сергея Литвиненко во время встречи с гражданами накануне, указывает телеканал "360".
Ранее жителям Украины уже предрекали незавидное будущее. Михаил Саакашвили объявил, что страну ждет серьезнейший кризис, который приведет к голоду и смертям людей.
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