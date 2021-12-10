Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "парт...
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хва...
Путин двумя словами оценил переговоры с Байденом
Главная / Политика

Превратить Россию в Московию: Идея русского режиссёра спровоцировала разоблачение НАТО

10 декабря 2021, 11:05  •  190 • Политика
Президент России Владимир Путин одёрнул режиссёра Александра Сокурова, предложившего подумать над конструкцией нашего государства. "Вы хотите превратить нас в Московию?" - задался вопросом в ответ на идею Путин, разоблачив попутно схожие планы Североатлантического альянса на Россию. - Ну, в НАТО это хотят сделать".
Весьма жёстким вышел диалог между президентом России Владимиром Путиным и режиссёром Александром Сокуровым во время встречи 9 декабря с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Поводом для критики со стороны Путина послужила идея режиссёра подумать над конструкцией нашего государства.
"Что касается того, что кормим мы кого-то или не кормим, отпустить - не распустить. Русский народ разве заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? - в ответ одёрнул собеседника глава государства. - Разве это будет тогда Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите превратить нас в Московию?"
И тут же попутно разоблачил схожие планы Североатлантического альянса на Россию: "Ну, в НАТО это хотят сделать!"
Сокуров перебил, предложив "подумать".
Путин в ответ парировал, что "перед тем, как вот это сказать, надо было хорошо подумать".
"Вы не сердитесь на меня, пожалуйста, но это - очень серьёзные вещи," - резюмировал глава государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



190
Источник
Похожие новости
10 декабря 2021, 01:10
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
10 декабря 2021, 07:00
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной провокации против России
10 декабря 2021, 01:10
Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпадение
10 декабря 2021, 03:30
Русские пилоты перепугали Пентагон. США предпочли скрыть факт позора?
10 декабря 2021, 07:00
"Корабль - лишь предлог": экс-сотрудник спецслужб США разоблачил провокацию с "Донбассом"
10 декабря 2021, 01:10
Лес рубят - щепки летят. Беглые навальнисты решились на провокацию
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 декабря 2021, 01:10
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
10 декабря 2021, 07:00
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной провокаци...
10 декабря 2021, 01:10
Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпаден...
10 декабря 2021, 03:30
Русские пилоты перепугали Пентагон. США предпочли скрыть факт позора?
10 декабря 2021, 03:30
Пыл Зеленского остудили морской водой: "Россия по вашим правилам играть не будет...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 декабря 2021, 01:55
Три видео о призыве в армию, которые нельзя пропустить: "Я русский, и даже мне стало неловко"
08 декабря 2021, 22:55
Как Путин отреагировал на угрозы Байдена на переговорах
08 декабря 2021, 03:40
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
09 декабря 2021, 15:50
Выходки Киева утомили даже Генштаб: Из России прозвучало короткое предупреждение
05 декабря 2021, 01:35
Владимир Соловьёв заявил о критической ситуации для России: "Летим в лоб"
06 декабря 2021, 10:15
Евросолидарность не выдержала проверки холодом
09 декабря 2021, 12:20
Секретное соглашение Путина и Байдена: Что два человека скрыли от всего мира?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.