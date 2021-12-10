Превратить Россию в Московию: Идея русского режиссёра спровоцировала разоблачение НАТО

Президент России Владимир Путин одёрнул режиссёра Александра Сокурова, предложившего подумать над конструкцией нашего государства. "Вы хотите превратить нас в Московию?" - задался вопросом в ответ на идею Путин, разоблачив попутно схожие планы Североатлантического альянса на Россию. - Ну, в НАТО это хотят сделать".

Весьма жёстким вышел диалог между президентом России Владимиром Путиным и режиссёром Александром Сокуровым во время встречи 9 декабря с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Поводом для критики со стороны Путина послужила идея режиссёра подумать над конструкцией нашего государства.

"Что касается того, что кормим мы кого-то или не кормим, отпустить - не распустить. Русский народ разве заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? - в ответ одёрнул собеседника глава государства. - Разве это будет тогда Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите превратить нас в Московию?"

И тут же попутно разоблачил схожие планы Североатлантического альянса на Россию: "Ну, в НАТО это хотят сделать!"

Сокуров перебил, предложив "подумать".

Путин в ответ парировал, что "перед тем, как вот это сказать, надо было хорошо подумать".

"Вы не сердитесь на меня, пожалуйста, но это - очень серьёзные вещи," - резюмировал глава государства.