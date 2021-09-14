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«Превратить нашу трубу в металлолом»: На Украине обвинили Германию и Россию в сговоре

14 сентября 2021, 07:15  •  128 • Украина

Россия и Германия — давние союзники, особенно, по части сговоров. На сей раз они вновь вошли в заговор с целью «превратить украинскую газотранспортную систему (ГТС) в металлолом», выдавить Украину с газового рынка, а заодно и запугать Европу.

Об этом заявил внефракционный народный депутат Украины из Закарпатья Виктор Балога.

Так он оценил очередное повышение цен на газ, достигающее рекордных показателей.

«Резкий рост цены на газ в Европе, как по мне, является результатом сговора между Германией и Россией, которые являются основными бенефициарами проекта по строительству газопровода „Северный поток-2‟. В преддверии зимы Россия вместе со своим союзником решили банально запугать европейцев и заставить принять СП-2, как безальтернативный вариант обеспечения ЕС газом. И не просто принять, а сделать это на условиях России», — заявил Балога в Facebook.

Он посетовал на то, что «история нас учит, что это не первые кулуарные договорённости между Германией и Россией, где обе страны думают исключительно о собственном интересе».

«Но цинизм сегодняшней ситуации в том, что Германия, как самая сильная экономика и лидер Евросоюза, должна защищать экономическую конкуренцию, а не способствовать усилению монополии Газпрома, выдавливая Украину с европейского газового рынка. В сухом остатке, с одной стороны имеем слова о безоговорочной поддержке и вечную обеспокоенность, с другой — кулуарный заговор с целью превращения нашего газопровода в металлолом и усиление собственных позиций в ЕС», — возмутился Балога.


Он отметил, что Украине придется, безусловно, очень сложно «в этой экономической войне против союза Германии и России».

«Но мы не должны опускать руки и вместе с союзниками сражаться за наши общие интересы. Уверен, что в ЕС достаточно стран, которым также не нравится очередная попытка Германии и России поделить Европу по сферам влияния», — резюмировал Балога.

«Достаточно стран», напомним, это, примерно, Польша и страны Балтии, и то — не точно. Поскольку Эстония выпала из этого «союзничества», благодаря своему президенту Керсти Кальюлайд, заявившей в ходе визита на «Крымскую платформу», что Украине не видать приближения к Европе лет 20, как минимум. А немногим погодя, на так называемом «Ялтинском форуме» (он же YES) в Киеве насыпала соли на раны, уточнив, что Украина находится на расстоянии нескольких световых лет от вступления в Евросоюз.

«К сожалению, за пять лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев. Украина на расстоянии нескольких световых лет от их выполнения», — заявила Кальюлайд.

Цена на газ в Европе превысила отметку 760 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в понедельник достигла 760,4 доллара за 1 тыс. кубометров, или 62,32 евро за МВт∙ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт∙ч).

Ранее цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысив 720 долларов за 1 тыс. кубометров.

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