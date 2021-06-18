Превратить Чёрное море в "котёл": Эсминец США готовит провокацию под Крымским мостом - СМИ

В Пентагоне планируют провокационный проход эсминца Laboon под Крымским мостом. "Ввиду такой обстановки силы ВМФ России находятся в постоянном напряжении", - сообщают СМИ.

США планируют провокацию в Чёрном море с проходом американского эсминца Laboon под Крымским мостом. Такая информация появилась в ряде отечественных СМИ после прибытия корабля ВМС США в акваторию Чёрного моря.

Сообщается, что Пентагон запланировал ни много ни мало - превратить Чёрное море к "кипящий котёл". Для этого планируется использовать силы Шестого флота США. В качестве одной из провокаций называется проход эсминца Laboon через Керченский пролив под Крымским мостом.

Ввиду такой обстановки силы ВМФ России находятся в постоянном напряжении, наблюдая за манёврами эсминца Laboon,

- сообщает портал "Военное дело".

Также отмечается, что с 28 июня по 10 июля должны состояться учения НАТО Sea Breeze 2021. В них, помимо американского эсминца и взаимодействующих с ним голландского фрегата Evertsen и эсминца ВМС Великобритании Defender, примут участие военные суда Украины.

Напомним, что в 2018 году Украина уже пыталась осуществить провокацию в Керченском проливе. Туда были отправлены три украинских военных корабля. Однако они были остановлены и задержаны русскими пограничниками.