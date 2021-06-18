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Превратить Чёрное море в "котёл": Эсминец США готовит провокацию под Крымским мостом - СМИ

18 июня 2021, 23:30  •  82 • Политика
В Пентагоне планируют провокационный проход эсминца Laboon под Крымским мостом. "Ввиду такой обстановки силы ВМФ России находятся в постоянном напряжении", - сообщают СМИ.
США планируют провокацию в Чёрном море с проходом американского эсминца Laboon под Крымским мостом. Такая информация появилась в ряде отечественных СМИ после прибытия корабля ВМС США в акваторию Чёрного моря.
Сообщается, что Пентагон запланировал ни много ни мало - превратить Чёрное море к "кипящий котёл". Для этого планируется использовать силы Шестого флота США. В качестве одной из провокаций называется проход эсминца Laboon через Керченский пролив под Крымским мостом.
Ввиду такой обстановки силы ВМФ России находятся в постоянном напряжении, наблюдая за манёврами эсминца Laboon,
- сообщает портал "Военное дело".
Также отмечается, что с 28 июня по 10 июля должны состояться учения НАТО Sea Breeze 2021. В них, помимо американского эсминца и взаимодействующих с ним голландского фрегата Evertsen и эсминца ВМС Великобритании Defender, примут участие военные суда Украины.
Напомним, что в 2018 году Украина уже пыталась осуществить провокацию в Керченском проливе. Туда были отправлены три украинских военных корабля. Однако они были остановлены и задержаны русскими пограничниками.

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