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«Превратить Черноморский флот в груду металлолома»: в Киеве призывают быть готовыми к захвату Крыма

31 августа 2021, 07:45  •  221 • Украина

Бывший депутат Верховной рады Украины, «патриарх» украинского национализма Степан Хмара обратился к киевским властям и призвал дождаться «подходящего момента», чтобы захватить Крым силой.

По мнению политика, он наступит при условии, если Киев денонсирует договор с Москвой об использовании Азовского моря и Керченского пролива, а Россия «ослабнет».

«Сами они не вернутся, и сама Россия их не вернет. Они могут быть только возвращены силой и умом. То есть всеми средствами Украины, включая силовой вариант в подходящий момент.

Когда Россия будет слишком слаба, а она будет, потому что Российская империя идет по нисходящей. И много зависит от того, что будет происходить в Украине и так далее. Но к этому мы должны быть готовы. И должны быть уже готовы», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

«Уважаемый господин президент, учитесь быстрее, и “зеленые депутаты”, тоже прислушивайтесь к тем политикам, которые что-то понимают в этом. Немедленно нужно отменять (договор по статусу Азовского моря и Керченского пролива — РВ) — это будет шаг к возвращению наших территорий», — добавил он.

Также, он «хотел бы спросить, развернуты ли батареи ракет “Нептун”?»

«А я знаю, о чем говорю — батареи ракет “Нептун” могли бы в случае агрессивных посягательств России превратить Черноморский российский флот в груду металлолома», — окончательно утратив связь с реальностью, заключил Хмара.

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