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Превратим Крым в проблему: на Украине пригрозили России

25 июля 2020, 13:05  •  45 • Политика
Фото: CHROMORANGE / P. Widmann/chromorange/www.globallookpress.com
Украинский политик призвал не останавливаться в своей позиции непризнания Крыма российским
Экс-глава украинского МИД Павел Климкин призвал сделать из Крыма проблему для России – как внутренней, так и внешней. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбук".
Климкин заявил, что сейчас начались "крымские дни", поскольку недавно была 80-летняя годовщина подписания Уэльской декларации, которая закрепляла позицию США по поводу непризнания присоединения Латвии, Литвы и Эстонии к СССР.
"Многие в свою деокупацию не верили, санкций не было, просто четкая и последовательная позиция. А наши балтийские друзья верили и получали то, что им принадлежало", – пишет политик.
Он указал, что около года назад американцы подписали еще один документ, только теперь он касается непризнания присоединения Крыма к России. Климкин говорит, что страны Балтики ждали признания около 50 лет, однако у Украины нет столько времени – необходимо действовать сейчас, чтобы вернуть территорию обратно.
"Надо превратить Крым в проблему для России внутренне и внешней, то есть стать лучше РФ и удержать настоящих друзей, которые с нами делятся общие ценности и общее будущее", – указал он.
Политик сообщил, что в своей позиции они не должны останавливаться, поскольку никто не должен бороться за них самих.
Ранее экс-глава СНБО Украины заявил, что готов встать в первые ряды в случае вторжения в Крым, однако подобное заявление высмеял российских сенатор Алексей Пушков.

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