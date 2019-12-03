Превратились в "гадких утят": Американский флот накрыла "плавучая катастрофа"

У американского флота серьёзные проблемы - шесть из одиннадцати имеющихся авианосцев находятся на ремонте. Базирующиеся в Норфолке корабли на данный момент находятся на длительном плановом обслуживании либо нуждаются в долговременном ремонте, отмечают американские СМИ.

В частности, речь идёт о проблемах флагмана Harry Truman, который дважды совершал попытки отправиться в ближневосточный регион, а также ряде других кораблей.

Как сообщает Breaking Degense, на ремонт авианосца были брошены техника и масса обслуживающего персонала с других судов. Однако даже это не позволит Harry Truman в ближайшее время встать в строй.

Проблемы наблюдаются и у другого борта - атомного авианосца Gerald Ford.

Этот головной корабль нового проекта, который, как ожидалось, сменит авианосцы класса "Нимиц", за два года после ввода в эксплуатацию поразил специалистов своими изъянами.

У него обнаружились проблемы с силовой установкой, выявлена некорректная работа подъёмников, при помощи которых на лётную палубу поднимают боеприпасы. Так что теперь Gerald Ford называют не иначе как "плавучая катастрофа".

Серьёзные проблемы американского флота замечали и ранее. Год назад интернет-издание Dedefensa отмечало, что "все находящиеся на службе авианосцы становятся всё более уязвимыми, превращаются в настоящих "гадких утят", которые заперты у причалов и парализованы необходимостью постоянного техобслуживания".