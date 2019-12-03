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Превратились в "гадких утят": Американский флот накрыла "плавучая катастрофа"
03 декабря 2019, 14:24 • 142 • В мире
Шестёрка атомных авианосцев ВМС США в Атлантике потеряла боеспособность и не может выполнять предписанные задачи. К примеру, один из американских авианосцев Gerald Ford называют не иначе как "плавучая катастрофа" - настолько много у него нашлось дефектов, которые необходимо исправить. Но не только он оказался в числе "гадких утят" флота США: серьёзные неполадки были обнаружены и на единственном остававшемся в строю авианосце Harry Truman, который дважды совершал попытки отправиться в ближневосточный поход, но так и не смог.
У американского флота серьёзные проблемы - шесть из одиннадцати имеющихся авианосцев находятся на ремонте. Базирующиеся в Норфолке корабли на данный момент находятся на длительном плановом обслуживании либо нуждаются в долговременном ремонте, отмечают американские СМИ.
В частности, речь идёт о проблемах флагмана Harry Truman, который дважды совершал попытки отправиться в ближневосточный регион, а также ряде других кораблей.
Как сообщает Breaking Degense, на ремонт авианосца были брошены техника и масса обслуживающего персонала с других судов. Однако даже это не позволит Harry Truman в ближайшее время встать в строй.
Проблемы наблюдаются и у другого борта - атомного авианосца Gerald Ford.
Этот головной корабль нового проекта, который, как ожидалось, сменит авианосцы класса "Нимиц", за два года после ввода в эксплуатацию поразил специалистов своими изъянами.
У него обнаружились проблемы с силовой установкой, выявлена некорректная работа подъёмников, при помощи которых на лётную палубу поднимают боеприпасы. Так что теперь Gerald Ford называют не иначе как "плавучая катастрофа".
Серьёзные проблемы американского флота замечали и ранее. Год назад интернет-издание Dedefensa отмечало, что "все находящиеся на службе авианосцы становятся всё более уязвимыми, превращаются в настоящих "гадких утят", которые заперты у причалов и парализованы необходимостью постоянного техобслуживания".
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