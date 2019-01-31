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«Превратили в своего ставленника»: Европарламент признал Гуаидо «легитимным президентом» Венесуэлы

31 января 2019, 22:24  •  17 • В мире
Европарламент признал Хуана Гуаидо легитимным временным главой Венесуэлы. Как заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв, Запад и Европа превратили оппозиционера в своего ставленника. В экспертном сообществе при этом подчёркивают, что признание Гуаидо — это одобрение Европой действий США в отношении латиноамериканской республики. Ранее в ходе брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что в Венесуэле по-прежнему сохраняется угроза вооружённого конфликта.
 
AFP © Federico PARRA
 

В четверг, 31 января, Европарламент одобрил резолюцию, в которой признал Хуана Гуаидо «легитимным временным президентом» Венесуэлы​​​. Об этом сообщил в своём Twitter председатель ЕП Антонио Таяни.

The European Parliament recognises @jguaido as the legitimate interim President of Venezuela.

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