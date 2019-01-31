«Превратили в своего ставленника»: Европарламент признал Гуаидо «легитимным президентом» Венесуэлы

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Европарламент признал Хуана Гуаидо легитимным временным главой Венесуэлы. Как заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв, Запад и Европа превратили оппозиционера в своего ставленника. В экспертном сообществе при этом подчёркивают, что признание Гуаидо — это одобрение Европой действий США в отношении латиноамериканской республики. Ранее в ходе брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что в Венесуэле по-прежнему сохраняется угроза вооружённого конфликта.