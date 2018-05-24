«Превратили в село»: Мариупольцам стыдно за парад вышиванки

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Несколько дней назад Украина отмечала один из своих новых праздников – День вышиванки, подразумевая под этим день настоящего патриота. Парады вышиванок были популярны в период Второй мировой войны: маршируя в вышитых рубахах, жители Западной Украины приветствовали гитлеровскую армию. Ныне эту «добрую традицию» националисты усиленно насаждают во всех городах и весях Украины, в особенности на Юго-Востоке.

Не остался в стороне и прифронтовой Мариуполь, промышленный центр Украины, в котором ещё четыре года назад увидеть человека в вышиванке на улицах города означало увидеть артиста художественной самодеятельности, не успевшего переодеться после концерта. Но с 2015 года мариупольцам пришлось и самим принимать участие в «парадах вышиванок», которые проходили по центральному проспекту города – проспекту имени Ленина, нынче переименованному в проспект Мира. «Патриоты» и активисты были счастливы.

Однако в этом году городская власть устроила самую настоящую «зраду» – решила переместить праздник «украинской идентичности» с центрального проспекта в городской сад, заменив парад ярмарками и концертом художественной самодеятельности.

Украинские националисты с мариупольской пропиской (их всего несколько десятков, но отличаются они неуёмной энергией) были оскорблены до глубины своей националистической души. Устроили истерику. Пришлось городской власти согласиться на то, что «парад вышиванок» пройдёт, но не по центру города, а по одному из проспектов к городскому саду.

На громкие вопли «Караул! Зрада!» в Мариуполь съехалась группа поддержки из центральных и западных регионов Украины, набралось несколько сотен «патриотов», которые всё-таки прошли по центру города. К вышиваночному безумию подключили детсадовцев, школьников и студентов младших курсов, а также работников бюджетных учреждений. Омрачала радость «патриотов» необходимость завозить «вышиваночников» со стороны, чтобы продемонстрировать массовость «украинской идентичности» Мариуполя, которой на самом деле нет.

Мариупольцы отвели душу в комментариях на городском сайте.

– На самом деле никакого праздника у мариупольцев не было. Собралось несколько сотен понаехавших, которые в сельской одежде почему-то горланили бандеровские речёвки. Гордиться-то нечем. Всё погано. Жизнь в несчастной Украине всё хуже. Да и массовка вышла малочисленной.

– Раньше ракеты и самолеты делали. Заводы и пароходы, и микрорайоны строили. И не устраивали из этого шоу.

– Надел вышиванку – забыл про тарифы, войну, мизерные зарплаты...

– На рынке, недалеко от меня, торгует картошкой одна женщина, которая лет шесть назад приехала с Западенщины торговать, да так и застряла здесь Она вчера пришла торговать в вышиванке. Простояла всю торговлю, а ни один покупатель к ней так и не подошёл. Около 11 часов она переоделась в нормального человека. Хотя было и поздно для торговли, но ей хоть немного удалось заработать.

– Нет нечего плохого в национальных одеждах, но только до того, как это становится инструментом политики. Гордиться своей страной классно, но хочется настоящих достижений!

– Крупный промышленный центр превратили в отсталое карпатское село. Нашли чем гордиться.

Насчёт крупного промышленного центра уже можно не обольщаться – металлургические гиганты дышат на ладан и, если ничего не изменится, то скоро на месте Мариуполя будет крупное приазовское село. Зато все будут ходить в вышиванках. И это будет окончательная пэрэмога! Пэрэмога над здравым смыслом.

«Мы живём в стране псевдонационалистов, имитаторов национализации, успешно разрушающих всё вокруг. Им кажется, что карт-бланш, выданный Украине Господом в 1991 году, бесконечен. Но они забыли, что на этой земле уже существовали Киммерия, Скифия, Сарматия, Готия, Крымское ханство, и все они успешно канули в небытие, когда предались разврату и безумию. Украинцы так долго плакались, что «кляті воріженьки» мешают им строить собственную хату, что Всевышний сжалился над бедолагами и предоставил им полную возможность проявить себя в «державотворенні». Но в результате всё равно получился не новый Версаль, а мазанка, которую пытаются выдать за небоскреб», – написал украинский писатель Олесь Бузина в далёком и ещё мирном 2012 году.

В 2018-м эти слова всё так же актуальны.

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