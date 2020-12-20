Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбас...
Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."
"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала нас...
Главная / Политика

Превратил Лондон в посмешище за наши же деньги: бегство журналиста BBC от Путина разозлило британцев

20 декабря 2020, 21:20  •  134 • Политика
Британцы разозлились после решения журналиста BBC покинуть пресс-конференцию Владимира Путина ещё до её окончания, едва задав свой вопрос. В комментариях пишут, что Розенберг превратил Лондон в посмешище, причём за деньги самих же британцев.
Британцы требуют, чтобы сбежавший с большой пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист BBC Стив Розенберг извинился за своё поведение. РИА ФАН приводит несколько примеров гневных комментариев зрителей. Напомним, Розенберг спросил у Путина, чувствует ли он ответственность за ухудшение отношений с Западом, в том числе после присоединения Крыма к России, так называемого отравления Скрипалей и инцидента с Алексеем Навальным.
Путин, как мы уже рассказывали, жёстко ответил Розенбергу. А журналист, едва выслушав ответ, собрал свои вещи и сбежал с пресс-конференции.
"...На международной пресс-конференции, проведённой Путиным в Москве, журналист BBC решил проигнорировать то, за что ему платят, и превратить Великобританию в посмешище", - приводят один из комментариев британцев в агентстве ФАН.
"Итак, Стив, мяч на вашей площадке. Извинишься ли ты перед нами, британским народом...", - ещё один комментарий, где, в том числе, звучит требование извиниться перед Путиным.
Как напоминают "Невские новости", именно отвечая на вопрос Стива, Владимир Путин подтвердил, что считает русских "белыми и пушистыми" в сравнении с западными оппонентами.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



134
Источник
Похожие новости
20 декабря 2020, 04:50
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё" о ЦРУ
20 декабря 2020, 01:10
"Началось?!" Военкор заподозрил опасное последствие COVID-19 по всему миру
20 декабря 2020, 06:40
Сенатор отчитал журналиста Би-би-си: "С пресс-конференций президентов так не уходят"
20 декабря 2020, 01:10
"Хотите войну у себя на пороге?": В ЕС открыто угрожают Британии вооружённым конфликтом
20 декабря 2020, 14:00
"Суток не прошло - нас предали": Политолог назвал критический момент 2014 года
20 декабря 2020, 17:40
Украины вообще не было 300 лет назад: неудобные вопросы для Киева после скандала вокруг иконы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 декабря 2020, 11:10
«Посмотри на себя в зеркало»: Кравчук осадил Порошенко
17 декабря 2020, 06:15
Скандал с переобуванием вокруг "Спутника V": Слушателям - стихи "после укола сразу в гроб"
16 декабря 2020, 12:50
Что помирит Украину и Россию: Эксперт из Незалежной объяснил двумя словами
14 декабря 2020, 09:30
Правительство просит запастись едой: договориться с Европой не удалось
17 декабря 2020, 06:15
Киев ударит под Новый Год
18 декабря 2020, 08:50
Камо грядеши, Украина?
19 декабря 2020, 23:20
Лавров ответил почти плачущему украинскому министру
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.