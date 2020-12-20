Превратил Лондон в посмешище за наши же деньги: бегство журналиста BBC от Путина разозлило британцев

Британцы требуют, чтобы сбежавший с большой пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист BBC Стив Розенберг извинился за своё поведение. РИА ФАН приводит несколько примеров гневных комментариев зрителей. Напомним, Розенберг спросил у Путина, чувствует ли он ответственность за ухудшение отношений с Западом, в том числе после присоединения Крыма к России, так называемого отравления Скрипалей и инцидента с Алексеем Навальным.

Путин, как мы уже рассказывали, жёстко ответил Розенбергу. А журналист, едва выслушав ответ, собрал свои вещи и сбежал с пресс-конференции.

"...На международной пресс-конференции, проведённой Путиным в Москве, журналист BBC решил проигнорировать то, за что ему платят, и превратить Великобританию в посмешище", - приводят один из комментариев британцев в агентстве ФАН.

"Итак, Стив, мяч на вашей площадке. Извинишься ли ты перед нами, британским народом...", - ещё один комментарий, где, в том числе, звучит требование извиниться перед Путиным.

Как напоминают "Невские новости", именно отвечая на вопрос Стива, Владимир Путин подтвердил, что считает русских "белыми и пушистыми" в сравнении с западными оппонентами.