«Превосходство США не гарантировано»: почему в конгрессе заявили о возможном поражении в случае войны с Россией

Говоря о возможном поражении Соединённых Штатов в случае войны с Россией или Китаем, американские лоббисты ВПК добиваются увеличения бюджета Пентагона. Так опрошенные RT эксперты прокомментировали доклад комиссии по стратегии национальной обороны при конгрессе США. В документе указано, что Вашингтон теряет своё превосходство в противовоздушной и противоракетной обороне, сфере кибербезопасности и ряде других областей.

Комиссия по стратегии национальной обороны при конгрессе США 14 ноября заявила, что американские военные могут понести «недопустимо высокие потери живой силы и военного имущества» и даже потерпеть поражение в вооружённом противостоянии с Россией или Китаем.

«В войне против Китая или России США могут победить с большим трудом или даже проиграть», — говорится в докладе комиссии.

Там также подчёркивается, что «Вооружённые силы США могут потерпеть поражение в грядущей межгосударственной войне».

Комиссия по стратегии национальной обороны при конгрессе была создана в июле 2017 года и включает в себя как военных экспертов, так и сенаторов и конгрессменов.

Возглавляют этот орган Эрик Эдельман, бывший заместителем министра обороны США в период президентства Джорджа Буша — младшего, и отставной адмирал Гэри Рафхэд, экс-начальник военно-морских операций Соединённых Штатов (высшая офицерская должность в ВМС США).

Опубликованный 14 ноября доклад — итог года работы комиссии, в задачи которой входит мониторинг угроз национальной безопасности США, экспертиза доктрин и стратегий в области оборонной политики и выработка предложений для президентской администрации и профильных комитетов конгресса.

Особое внимание в докладе уделяется противостоянию с Россией и Китаем, которые ещё год назад в Стратегии национальной безопасности США и позже в Национальной оборонной стратегии были названы двумя главными источниками угроз для Соединённых Штатов.

В этот раз их окрестили «авторитарными соперниками, ищущими региональной гегемонии». По словам авторов доклада, США теряют своё превосходство над этими странами в таких областях, как ПВО и ПРО, операции в киберсфере и космосе, борьба с подводными лодками, радиоэлектронная борьба (РЭБ) и др.

Будущие конфликты

В случае если США вынуждены будут воевать с Россией в Прибалтике или с Китаем за контроль над островом Тайвань, «американцы могут потерпеть сокрушительное поражение», — отмечают члены комиссии конгресса по стратегии национальной обороны.

Они считают, что особенности географии регионов и оружие противников не позволят вооружённым силам США создать преимущество в технике и живой силе, на что всегда полагались соединённые Штаты в своих заморских операциях.

Кроме того, Москва якобы может создать «внутренний хаос» в США, с помощью хакерских атак взломать важнейшие объекты инфраструктуры и даже смартфоны рядовых американцев, обрушить банковскую систему, вывести из строя спутники и перерезать идущий по дну Атлантики оптико-волоконный кабель, обеспечивающий интернет-связь Европы и США.

По мнению авторов доклада, США сейчас не могут даже эффективно противостоять Северной Корее, в случае войны с которой пострадают американские союзники в Восточной Азии — Южная Корея и Япония, — а также базы Соединённых Штатов в Тихом океане (остров Гуам). Кроме того, возможны ракетные удары по континентальной части США.

Также рассматриваются и другие сценарии. Например, по мнению авторов доклада, в 2022-м году Китай вполне сможет закрыть Южно-Китайское море для американских коммерческих судов, что нанесёт серьёзный урон экономике США, так как 14% американских морских перевозок идут через этот регион.

Китайские военнослужащие

Reuters

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В 2020 году Россия, с точки зрения комиссии конгресса США, может ввести войска в Белоруссию для поддержки «авторитарного Лукашенко», начав новую волну эскалации в отношениях с Западом. За этим якобы последуют атаки на американскую избирательную инфраструктуру, поскольку в этом году в Соединённых Штатах пройдут выборы президента. В документе также сообщается, что «российские хакеры» могут вывести из строя электростанции в США, и при этом американское руководство якобы не сможет дать им адекватный ответ.

«Военное превосходство США более не гарантировано, и возможные последствия для интересов и безопасности Америки весьма серьёзны», — резюмирует комиссия по стратегии национальной обороны.

Угрозы гегемонии

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью RT рассказал, что Вооружённые силы Соединённых Штатов действительно отстают от российских по ряду показателей.

«За последнее время уровень подготовки наших вооружённых сил и то мастерство, которое мы продемонстрировали в Сирии, действительно опережают возможности американской армии, которая в конфликтах на Ближнем Востоке показала себя не с лучшей стороны. Не всегда наличие вооружения говорит о боеспособности. Её определяют прежде всего военнослужащие и их подготовка. В этом отношении Америка последние 5—7 лет испытывает достаточно много проблем», — заявил RT Леонков.

Кроме того, по словам эксперта, нельзя сбрасывать со счетов и возможности российской ядерной триады.

В свою очередь, как отметил в интервью RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, «нужно отдать должное американским экспертам»: они правильно выделили главную угрозу для планетарной гегемонии США — союз России и Китая.

«Американцы могут испытать серьёзное потрясение, потому что когда идёт глобальная война, используются как военные, так и экономические способы, — заявил RT Михайлов. — Сотрудничество между Китаем и Россией может объединить самые высокотехнологичные системы ПРО и наступательные ракетные вооружения, которые есть у России, и возможности оказания экономического давления, которые есть у Китая».

Кроме того, по словам эксперта, из доклада можно сделать вывод и о том, какие направления воздействия на Россию и Китай США считают для себя приоритетными.

«Все моменты, связанные с Прибалтикой и Белоруссией, свидетельствуют о том, что Белоруссия рассматривается сейчас США как вторая Украина, и туда в ближайшие годы будут поступать серьёзные транши на продвижение идей американской демократии, а по сути — на смену Лукашенко. Поэтому для них это направление может стать стратегически важным», — отмечает Михайлов.

Американские военные на учениях в Латвии

Reuters

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Путь спасения

На фоне апокалиптических сценариев аналитики комиссии по стратегии национальной обороны при конгрессе делают некоторые замечания относительно формулировок в ведущих документах в области национальной обороны, принятых ранее администрацией Дональда Трампа, включая Стратегию национальной безопасности и новую ядерную доктрину.

Главная рекомендация экспертов — увеличение численного состава и технической оснащённости всех родов и видов войск, проявление особого внимания к ядерному сдерживанию, использованию в военных целях космоса, кибервойне, средствам РЭБ и противоракетной обороне.

Но для этого, по словам американских аналитиков, нужно срочно повышать оборонные расходы. Хоть американский военный бюджет, достигший в этом году рекордной планки в $716 млрд, в разы превосходит российский и китайский, для сохранения американского лидерства нужны дополнительные средства. Для этого законодателям предлагают отменить лимиты, установленные для военных расходов в соответствии с Актом по контролю над бюджетом 2011 года (BCA).

Как отметил в интервью RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, налицо явная попытка лоббирования интересов военно-промышленного комплекса США.

«За этим заявлением кроется не что иное, как выбивание очередных военных бюджетов, что может привести к гонке вооружений. Для этого есть благоприятная ситуация. Во-первых, Трамп сам готов наращивать расходы, а во-вторых — та истерия, которая идёт в отношении Российской Федерации», — сказал депутат.

По словам Александра Михайлова, главная цель доклада — запугать конгрессменов российской и китайской военными угрозами и содействовать дальнейшему росту оборонных расходов.

«Шапкозакидательские настроения на том берегу Атлантики уже закончились, США уже не кричат во все микрофоны, что они самое мощное государство. Это свидетельство нашей силы, — отмечает Александр Михайлов. — Но в то же время США — капиталистическая держава, и лоббисты ВПК даже на этой угрозе стремятся заработать больше денег, получить их на реализацию своих коммерческих проектов».

По словам эксперта, Россия может эффективно противостоять американцам в гонке вооружений.

Комплекс ПВО С-400 «Триумф»

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

«Нужно внимательно следить за тем, куда именно идут деньги в рамках оборонного бюджета США, и перекрывать их, используя меньшие финансовые ресурсы, — считает Михайлов. — Например, Штаты в общей сложности вложили в новый ударный истребитель пятого поколения F-35 более триллиона долларов, а мы нивелировали эту угрозу появлением в нашей линейке средств ПВО С-400. Простыми и эффективными мерами мы можем противостоять дорогим разработкам американцев».