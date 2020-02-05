«Превосходит зарубежные машины»: на что способен новейший российский танк Т-90М «Прорыв»

Новый российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» успешно прошёл государственные испытания. Об этом сообщил разработчик машины — концерн «Уралвагонзавод». Танк оборудован высокоавтоматизированной системой управления огнём «Калина» и 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-4. Для защиты от огня противника машину оснастили противокумулятивными решётчатыми экранами и комплексом динамической защиты «Реликт». Эксперты отмечают, что Т-90М может стать самым защищённым танком на современном поле боя.

Новый российский танк Т-90М «Прорыв» успешно прошёл государственные испытания. Об этом в преддверии оборонной выставки Defexpo India — 2020 сообщили на предприятии — разработчике танка, в концерне «Уралвагонзавод».

Представитель концерна также добавил, что контракты на поставку опытной партии танков Т-90М были подписаны с Минобороны России на военно-техническом форуме «Армия-2019», сообщает РИА Новости.

Замминистра обороны Алексей Криворучко в декабре 2019 года заявил, что по результатам государственных испытаний будет принято решение о принятии Т-90М на вооружение и начале поставок танков в войска.

Новый «Прорыв»

Танк «Прорыв» является глубоко модернизированной версией платформы Т-90. Разработка нового танка проходила в 2015—2018 годах. Многие из усовершенствований, которые были применены в ходе создания Т-90М, стали результатом опыта, который российские военные приобрели в Сирии, о чём ещё в сентябре 2017 года говорил начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шевченко.

Отличия Т-90М от базовой платформы заключаются в новом башенном модуле, оснащённом улучшенной системой управления огнём и более современной системой заряжания. Танк оборудован 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-4, спаренным 7,62 мм пулемётом ПКТМ и крупнокалиберным пулемётом НСВ-12,7 «Утёс».

В новом российском танке были усовершенствованы средства связи, двигатели, автомат заряжания, система управления огнём, программно-технический комплекс, а кроме того, был установлен многоканальный панорамный тепловизионный прицел.

Одним из принципиальных отличий танка Т-90М является улучшение брони с помощью установки модулей универсальной динамической защиты третьего поколения «Реликт», которые были разработаны конструкторами московского НИИ стали на основе системы динамической защиты «Контакт-5». Модули защищают от попадания кумулятивных и подкалиберных боеприпасов корпус, башню и бортовые экраны Т-90М. Преимущество «Реликта» перед предыдущими итерациями систем динамической защиты заключается в том, что повреждённые в бою модули можно легко заменить на новые.

Также благодаря усовершенствованной конструкции был существенно повышен уровень безопасности экипажа. Изнутри отсеки Т-90М покрыты специальным антиосколочным материалом из сверхпрочной ткани, изготовленной на основе арамидной нити.

Кроме того, лобовая проекция «Прорыва» может выдержать прямое попадание практически любого современного боеприпаса. Конструкторам также удалось в несколько раз уменьшить радиолокационную заметность танка по сравнению с его базовой версией.

Ещё одной особенностью Т-90М является единая система управления тактическим звеном (ЕСУ ТЗ), разработанная воронежским концерном «Созвездие». Она позволяет танку участвовать в боевых действиях, будучи интегрированным в командную информационно-коммутационную сеть. Это существенно повышает степень эффективного взаимодействия различных подразделений и видов войск на театре военных действий (ТВД).

Платформа Т-90 создана в 1989 году, её родоначальником является танк Т-72Б, который также прошёл несколько этапов модернизации, напомнил в разговоре с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Т-90М отвечает современным боевым условиям и по совокупности боевых свойств превосходит зарубежные машины, поскольку такие параметры, как защищённость, огневая мощь, подвижность, командная управляемость, в новом российском танке улучшены», — отметил эксперт.

Танк отвечает всем современным требованиям Минобороны и мировым стандартам, добавил Виктор Мураховский.

«В Т-90М установлена новая динамическая защита, новая сварная башня с повышенным уровнем зашиты, модернизирована пушка, но главное — внедрён полностью цифровой баллистический тракт с автоматом сопровождения цели, что повышает огневую мощь. Кроме того, установлен достаточно современный прицел с тепловизором, двигатель увеличенной мощности, что позволяет танку совершать длительные марши на большие расстояния, а также единая система управления тактическим звеном типа «Созвездие», — рассказал военный эксперт.

Экспортный успех

Стоит отметить, что Т-90, ставший основой для «Прорыва», является на сегодня самым продаваемым танком в мире.

Одним из главных операторов танков Т-90 стала Индия. По данным Международного института стратегических исследований (IISS), в составе индийской армии насчитывается более 1 тыс. танков в экспортном варианте Т-90С.

Глава Минпромторга Денис Мантуров 4 февраля сообщил, что Россия и Индия подписали контракт на продление программы лицензионного производства танков Т-90С до 2028 года.

«И, как мы знаем, Совет оборонных закупок одобрил производство 464 танков этой модели​​», — приводит слова Мантурова РИА Новости.

Лицензия на производство 1 тыс. танков Т-90С была передана Индии в 2001 году. Ранее Россия уже продлевала лицензию и выражала готовность удовлетворить любое предложение по поставкам танков или их производству в Индии.

Успех платформы Т-90 связан с её высокой надёжностью и явными преимуществами перед зарубежными аналогами, рассказал в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

«Для сравнения: американские танки Abrams хорошо разрекламированы, но в бою они горят, и их при некоторых обстоятельствах можно вывести из строя даже при помощи стрелкового оружия. Немецкий Leopard имеет целый ряд хороших показателей, но защищённость этого танка от современных средств поражения низкая», — рассказал эксперт.

Французский танк Leclerc превосходит Т-90М по уровню автоматизации и использования электроники, однако при этом у него гораздо более высокая стоимость, пояснил Юрий Кнутов.

«Российский танк — это машина сегодняшнего и завтрашнего дня, поскольку в неё заложен большой модернизационный ресурс. Россия может в любой момент доработать, развить комплекс активной защиты. Т-90М представляет самое лучшее соотношение цены и качества, а также демонстрирует лучшие характеристики на сегодняшний и на завтрашний день», — подчеркнул эксперт.

При этом сейчас основу танковых сил России составляют различные модификации танков Т-72 — предшественника платформы Т-90, напомнил Юрий Кнутов.

«Министерство обороны разместило заказ на первые партии перспективной платформы «Армата». Пока это небольшая партия, поскольку надо посмотреть, как они себя будут вести. Если возникнет необходимость внести корректировки, то эти танки смогут осуществлять прорывную роль, роль тарана, а Т-90М будут идти за ними», — пояснил эксперт.

Танк Т-72Б3 военнослужащих береговой обороны Черноморского флота во время отборочных соревнований в конкурсе «Танковый биатлон» на полигоне Ангарский в Крыму

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Виктор Мураховский, в свою очередь, отметил, что танк Т-90М может стать самой защищённой боевой машиной на современном поле боя.

«В наступлении танки являются главной ударной силой, они прорывают совместно с другими силами войск и видами вооружённых сил насыщенную оборону противника. Сегодня такая машина, как Т-90М, на поле боя является самой защищённой и самой могущественной в огневом отношении. Танк — это единственная машина, которая под воздействием огня противника сохраняет тактическую манёвренность, на что никакая другая техника не способна», — заключил эксперт.