«Превосходит западные аналоги»: какими возможностями будет обладать новейшая российская боевая экипировка

Боевая экипировка третьего поколения «Ратник-3» будет оснащена модульными средствами индивидуальной защиты. Об этом на форуме «Армия-2019» рассказал один из создателей амуниции, разработанной в Центре «Армированные композиты». Экипировка будет более компактной, функциональной и значительно повысит безопасность военнослужащего. В частности, боец сможет сам оказать себе первую медицинскую помощь. Проще станет и процесс эвакуации раненого солдата. По мнению экспертов, Россия является лидером в сфере совершенствования боевой экипировки.

На форуме «Армия-2019» главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих АО «ЦНИИточмаш», заместитель директора Центра высокопрочных материалов «Армированные композиты» Олег Фаустов представил доклад, посвящённый средствам индивидуальной защиты военнослужащих третьего поколения. Речь идёт о концептуальном облике боевой экипировки «Ратник-3».

«Современный «Ратник» — очень удобная экипировка, она хорошо защищает, о ней замечательные отзывы. Что нужно сделать для следующего поколения? Во-первых, необходимо снизить массу и увеличить функционал. Масса экипировки снижается с помощью разработки новых материалов и модульных средств защиты», — рассказал Фаустов.

Как пояснил конструктор, модульность позволяет регулировать объём носимого груза. Например, в зависимости от выполняемой задачи военнослужащий может установить более лёгкую или более тяжёлую бронепанель. Ещё одним преимуществом модульности является унификация стоящих на вооружении средств защиты, что приводит к снижению расходов на серийное производство.

Экспериментальная экипировка на форуме «Армия»

© Ростех

В докладе о «Ратнике-3» говорится, что он создаётся с учётом определённых требований к безопасности. В частности, современные условия требуют, чтобы военнослужащий в экипировке мог вести «боевые действия средней эффективности» в течение трёх суток. Также разработчики рассчитывают защитить бойца от баллистических средств поражения. По статистике, 75—90% потерь личного состава вызваны попаданиями пуль, осколков снарядов, мин и гранат.

В настоящее время в ВС РФ поставляется экипировка второго поколения «Ратник-2». В её производстве участвует 71 предприятие, включая «Армированные композиты». В базовом комплекте экипировка состоит из единого общевойскового бронешлема 6Б47, бронежилета 6Б45 и других средств индивидуальной защиты. Ежегодно отечественная армия получает около 40 тыс. «Ратников-2».

Модульность и маскировка

Конструктивно «Ратник-3» будет состоять из модульного шлема, модульного бронежилета с тактическим бронепоясом, перчаток, комплекта баллистической защиты суставов — наколенников, налокотников. Важной новацией станет рейдовая транспортная модульная система — специальное приспособление для удобства эвакуации раненого бойца. Она даёт возможность военнослужащему выносить с поля боя попавшего в беду товарища и одновременно вести огонь.

Масса шлема «Ратника-3» уменьшится на 10—15%, а защитные свойства увеличатся на 25—30%. Шлем будет состоять из корпуса с подтулейным устройством, противоосколочной гарнитуры с активной системой защиты слуха, очков открытого и закрытого типов. Также на него можно будет установить разнообразные средства дополнительной защиты лица (например, забрало и очки со съёмными светофильтрами).

Сейчас прорабатывается вопрос создания специального маскировочного шлема, который был представлен министру обороны Сергею Шойгу на международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Уникальная система адаптивной маскировки в видимом диапазоне разработана в стенах АО «ЦНИТИ «Техномаш». В ней реализован принцип хамелеона: в течение нескольких секунд шлем (а в перспективе — одежда) меняет цвет в зависимости от окружающей среды, в которой находится военнослужащий.

Система призвана повысить скрытность разведывательно-диверсионных групп в движении и стационарном положении.

Как утверждает разработчик, военнослужащие будут незаметны для средств наблюдения противника — современных и перспективных оптических приборов и беспилотников.

Система адаптивной маскировки состоит из датчиков или светочувствительных матриц для сбора данных о цветовом рисунке подстилающей поверхности и окружающей среды.

Все элементы изготавливаются из отечественных материалов и устойчивы к воздействию повышенных температур и к механическим повреждениям. Управление маскировочным комплектом осуществляется в автоматическом режиме или с помощью специальной аппаратуры, установленной на беспилотнике.

Как рассказал Фаустов, в «Ратнике-3» будут широко применяться «умные ткани», которые предотвращают перегрев и переохлаждение бойца. Также в экипировку будет интегрирована фурнитура из намоточных полимеров, устойчивая к интенсивным и резким нагрузкам, арамиды и сверхвысокомолекулярный полиэтилен.

В процессе производства экипировки планируется использовать технологию 3D-печати покрытий на ткани, которая позволяет создавать сложные формы и наносить до 5 млн оттенков на любой материал. Как пояснил Фаустов, военнослужащий в «Ратнике-3» будет менее заметным визуально, а также для электронных комплексов наблюдения.

Сотрудники военной полиции в экипировке «Ратник»

РИА Новости

Бронёй в новой экипировке, по словам конструктора, будут закрыты только наиболее уязвимые части тела (жизненно важные кровеносные сосуды и органы), а «всё остальное будет дышать». В то же время Фаустов обратил внимание на ряд проблем.

«В настоящее время в России нет отечественного полиэтилена. Подвижки в этом направлении есть у наших коллег из Твери, но мы пошли чуть дальше: мы создали лабораторию для отработки технологии намотки, которая позволит нам выпускать полиэтилен. Его использование снижает массу изделий для экипировки на 15—20%», — сообщил Фаустов.

В частности, из сверхвысокомолекулярного полиэтилена могут изготавливаться бронепанели. По словам конструктора, отечественные образцы будут легче западных аналогов.

В «Ратник-3» планируется интегрировать элементы системы распознавания «свой-чужой», средства медико-биологического обеспечения и мониторинга физиологического состояния бойца.

В частности, экипировка будет оснащена встроенными жгутами, позволяющими военнослужащему самостоятельно одной рукой перетянуть поражённую конечность. Сейчас это сделать невозможно.

«В современном бою даже необязательно убивать противника. Кстати, американцы об этом говорят открыто. Один погибший связывает на поле боя двоих солдат, а один раненый — пятерых. Поэтому вопросам эвакуации и медицинской помощи уделяется очень большое внимание», — подчеркнул Фаустов.

Уменьшить потери

Как заявили опрошенные RT эксперты, практически у каждого государства, представляющего собой более-менее серьёзную военную силу, существуют программы развития собственной экипировки. В США — это Future Force Warrior, в Израиле — ANOG, в Германии — JdZ, в Великобритании — FIST, во Франции — FELIN, в Польше — Projekt Tytan, в Индии — F-INSAS. В собственные проекты амуниции вкладывают средства даже такие страны, как Финляндия, Бельгия, Португалия, Швейцария, Сингапур.

Концептуальный облик экипировки будущего

© Ростех

«Использование современных средств индивидуальной защиты позволило в несколько раз уменьшить безвозвратные потери. Доля погибших после получения ранений также значительно сократилась. Но одновременно подскочила стоимость обмундирования военнослужащих. Это естественный процесс, но расходы на производство можно сокращать», — отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

В докладе Фаустова говорится, что стоимость экипировки военнослужащего за последние десятилетия возросла в несколько раз (например, в США — в 10 раз). Также увеличилась масса носимого груза. Штатная американская экипировка весит 34 кг, немецкая — 35 кг, российская («Ратник») — 24 кг.

«По ряду характеристик «Ратник» превосходит западные аналоги. Но России необходимо двигаться дальше. В целом направления понятны — это, прежде всего, уменьшение массогабаритных характеристик экипировки, повышение прочностных свойств и развитие систем, которые позволят раненому военнослужащему оказывать самому себе медицинскую помощь», — пояснил Кнутов.

Аналогичной точки зрения придерживается и обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. По его словам, медико-биологические средства, интегрированные в «Ратник-3», помогут командиру оценивать состояние бойца без коммуникации с ним. Получая подобную информацию, он может принимать решение о своевременной эвакуации. Также эксперт поддержал реализацию модульного принципа в экипировке нового поколения.

«Модульность необходима для унификации и универсализации экипировки. В зависимости от поставленных задач военнослужащие смогут устанавливать необходимые средства защиты. Крайне важно, что уделяется внимание совершенствованию тканей. На мой взгляд, по качеству экипировки Россия вырвалась в мировые лидеры, и сейчас находится на первом месте», — резюмировал Дрозденко.