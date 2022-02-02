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Превосходит любой западный истребитель: США назвали расхвалили русский Су-30СМ2

02 февраля 2022, 05:10  •  112 • Политика
Американские аналитики расхвалили новые самолёты России Су-30СМ2. Они превосходят любые западные истребители сразу по множеству параметров.
Издание Military Watch Magazine предположило, что Су-30СМ2 завершат линейку модификаций Су-27, заменив устаревшие модели. В качестве доказательства авторы публикации привели тот факт, что Россия заявила о своём намерении перейти к новому поколению самолётов, созданных на базе Су-57.
На вооружение военно-морского флота и военно-воздушных сил уже поступают Су-30СМ2. В течение семи лет их наберётся на целую эскадрилью. В статье описываются некоторые характеристики этого истребителя: улучшенная манёвренность, обеспечиваемая двигателями с вектором тяги, превосходные лётные данные, экономичный расход топлива, а значит, и большая дальность полёта.
"По выносливости и маневренности Су-30СМ2 превосходит любой западный истребитель, а дальность поражения целей ракетами "воздухх-воздух" в 400 километров у модификации СМ/СМ2 превосходит наиболее мощные западные самолёты вдвое или даже больше", - отмечают аналитики.

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