«Превосходит Apache по многим показателям»: каким будет российский модернизированный ударный вертолёт Ка-52М «Аллигатор»

В России в ближайшее время начнутся госиспытания модернизированного ударного вертолёта Ка-52М «Аллигатор». Об этом рассказал гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. По его словам, изготовлены две опытные машины, которые завершили основные испытания. Ранее сообщалось, что модернизированный вертолёт получит обновлённый комплекс связи, новую систему управления огнём, прицельную и навигационную системы. По мнению экспертов, Ка-52М по своим характеристикам будет значительно превосходить зарубежные аналоги.

В ближайшее время в России начнутся госиспытания модернизированного разведывательно-ударного вертолёта Ка-52М «Аллигатор». Об этом на полях авиасалона МАКС-2021 сообщил гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

«Изготовлены две опытные машины Ка-52М, которые уже завершили испытания. Сейчас предъявляем этот вертолёт на государственные совместные испытания в Министерство обороны», — приводит его слова ТАСС.

Ранее глава «Вертолётов России» сообщал, что впервые Ка-52М может быть продемонстрирован на форуме «Армия-2021», который пройдёт в августе.

РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, в свою очередь, сообщило, что опытный образец вертолёта Ка-52М выполнил успешные стрельбы крылатыми ракетами «изделие 305».

«Пуски проводились на одном из военных полигонов и признаны успешными», — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что ракеты «изделие 305» оснащены мультиспектральной головкой самонаведения и имеют возможность перенацеливания в воздухе.

Уникальная техника

Вертолёт Ка-52 «Аллигатор» является модернизацией разработанной в 1980-х годах советской машины Ка-50 «Чёрная акула». Этот вертолёт был выполнен по традиционной для ОКБ Камова соосной схеме с двумя несущими винтами.

По мнению экспертов, это технологически сложное конструкторское решение делало машину более манёвренной. Кроме того, использование такой схемы повышало и безопасность, так как даже при отказе двух двигателей и поражении хвостовой части у пилота оставался шанс посадить вертолёт.

Вертолёт Ка-52 «Аллигатор» во время боевой операции в окрестностях освобождённого от боевиков города Эль-Карьятейн в Сирии

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

При этом главное отличие «Чёрной акулы» заключалось в одноместной компоновке кабины.

Этот вертолёт после своего принятия на вооружение в 1995 году сразу же стал использоваться в первой чеченской кампании. Как и в случае со многими другими перспективными видами вооружения, появлявшимися в России в 1990-х годах, программу производства вертолёта Ка-50 пришлось закрыть из-за финансовых трудностей — всего успели произвести 15 «Чёрных акул».

Вместе с тем начались конструкторские работы по созданию его модернизированной версии — Ка-52 «Аллигатор». Первый опытный полёт этого вертолёта состоялся в 1997 году, однако серийное производство этих машин началось только в 2010 году. На вооружение они стали повсеместно приниматься с 2011-го.

В отличие от своего предшественника, «Аллигатор» имеет традиционную двухместную кабину и управляется экипажем, состоящем из двух человек — командира и штурмана-оператора. При этом была сохранена соосная винтовая схема, позволяющая Ка-52 выполнять уникальные манёвры вроде «воронки», — движения в боковом полёте по широкому кругу над наземной целью с наклоном вниз и точным прицелом на неё.

«Аллигатор» предназначен для борьбы с бронетехникой и живой силой противника, при этом он может вести воздушный бой с вражескими вертолётами и самолётами. Ка-52 способен выполнять задачи на переднем крае и в тактической глубине в любое время суток и при любых погодных условиях.

Также он может вести разведку целей, передавая данные на взаимодействующие с ним вертолёты и командные пункты, обеспечивать огневую поддержку десанта, производить патрулирование и сопровождать военные колонны.

Ка-52 оснащён двумя газотурбинными двигателями ВК-2500, которые позволяют ему летать на высотах более 5 км. Максимальная скорость вертолёта составляет 300 км/ч, а крейсерская — 250 км/ч. Потолок висения составляет 4 км, что позволяет «Аллигатору» взлетать и садиться в условиях жаркого климата и холодного высокогорья.

Этот вертолёт вооружён автоматической пушкой 2А42 калибра 30 мм и боекомплектом в 460 выстрелов на подвижной установке, неуправляемыми авиационными ракетами, авиабомбами и широким спектром дополнительного вооружения, например, различными противотанковыми комплексами или ракетами.

Бронированная кабина и уникальная система катапультирования обеспечивают высокую защищённость экипажа.

Не имеющий аналогов

Работы по модернизации вертолёта Ка-52 с учётом полученного боевого опыта в Сирии начались в 2019 году по поручению главы Минобороны РФ.

В июле 2019-го глава «Вертолётов России» Андрей Богинский сообщил, что машина получит новое вооружение и сможет распознавать цели на большей дальности.

«В ходе модернизации нашей главной задачей будет придать новые возможности по увеличению дальности обнаружения и распознавания целей, по унификации или привязке новых типов вооружений», — цитировал его Интерфакс.

При этом модернизированный «Аллигатор» сохранит прежний планер, так как его конструкция признана удачной.

Учебно-тренировочные полёты вертолётов Ка-52 «Аллигатор» в Хабаровском крае

globallookpress.com

© MOD Russia

На данный момент информация о многих системах и новом комплексе вооружения модернизированного Ка-52М засекречена. Однако в открытых источниках доступны сведения о том, что новый «Аллигатор» будет оснащён улучшенным оптико-электронным прицелом с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, позволяющим применять более дальнобойные ракеты.

Кроме того сообщается, что главное орудие машины — пушка — получило новый цифровой привод, увеличивающий точность стрельбы. Также на Ка-52М появится новый радар с активной фазированной решёткой.

Была улучшена эргономика кабины экипажа и повышена несущая возможность шасси, лопасти несущих винтов оснастили новой системой обогрева, что позволит использовать машину при экстремально низких температурах, например в Арктике.

Первый полёт опытного вертолёта состоялся в августе прошлого года, а первые поставки серийно произведённых машин в войска должны начаться в 2022 году.

Как напоминают эксперты, в настоящее время многие образцы российской военной техники проходят модернизацию с учётом боевого опыта, полученного российскими войсками в Сирии.

«Вертолёт Ка-52 хорошо показал себя на полигонах и испытаниях, после чего было принято решение опробовать его в САР. Однако во время реальных боевых действий были выявлены некоторые недоработки с точки зрения ведения ночного боя. Исходя из замечаний, эти недостатки были устранены, и теперь Ка-52М отвечает заявленным характеристикам», — рассказал в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Модернизация систем наведения и светотехнического оборудования с учётом пилотирования в ночных условиях с использованием систем ночного видения повысит возможности «Аллигатора» обнаруживать и поражать малоконтрастные цели, считает аналитик.

«Ко всему прочему, насколько мне известно, на вертолёте будут установлены различные системы, предусматривающие использование радиолокационной станции, которая позволяет прятаться за складками местности, высотками, небольшими холмами. Таким образом вертолёт осуществляет скрытую разведку и может совместно с другими машинами довольно быстро и эффективно атаковать бронированную цель либо укрепления, при этом не неся никаких потерь», — рассказал эксперт.

По оценке Юрия Кнутова, Ка-52М — весьма многообещающая машина не только на сегодняшний день, но и в среднесрочной перспективе.

«По своим характеристикам российский вертолёт превосходит Apache по многим показателям. У него предусмотрено много новых опций — на порядок лучше, чем у американских машин», — говорит Кнутов.

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с RT подчеркнул, что модернизация вертолётов сейчас просто необходима, поскольку постоянно развивается и совершенствуется ракетное вооружение, техника и программное обеспечение бортовых систем.

«Сегодня ни у одной страны нет эффективной техники, которая способна победить в любом воздушном бою и в борьбе с бронированными целями на земле», — говорит эксперт.