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Превентивные замеры: как в РФ сформируют иммунитет у 60% населения

28 января 2021, 23:05  •  82 • Политика
В I квартале этого года для вакцинации россиян будет доступно около 17 млн доз вакцины. При этом для кардинального перелома эпидемиологической ситуации в стране необходимо сформировать иммунитет у 60% населения. Об этом стало известно по итогам совещания с правительством, которое 28 января провел Владимир Путин. Президент подчеркнул, что уже сейчас обстановка заметно улучшается: в РФ на 100 тыс. человек примерно 12 заболевших. Опрошенные «Известиями» эксперты согласны, что прививочная кампания станет переломным моментом в борьбе с инфекцией. По мнению некоторых специалистов, уже к лету страна может вернуться к привычному образу жизни, включая смягчение масочного режима. Тем не менее вирусологи предостерегают от поспешного открытия границ с зарубежными странами, где ситуация по-прежнему будет оставаться сложной.

Массовый укол

Совещание началось с обсуждения массовой вакцинации от COVID-19, которая стартовала в стране 18 января. Сейчас в РФ произведено около 8,2 млн доз препарата, в медицинские организации было направлено 2,7 млн. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, такая разница между объемами производства и объемами, доступными для вакцинации, объясняется процедурами контроля качества и безопасности произведенных препаратов в соответствии с действующим законодательством. При этом власти ожидают, что в I квартале для вакцинации граждан будет доступно около 17 млн доз. Запись на прививку организована на едином портале госуслуг. Сейчас она работает в тестовом режиме, однако уже с 31 января будет запущена в полном объеме, подтвердила вице-премьер.
«Цель массовой вакцинации — добиться формирования так называемого коллективного иммунитета, и, по оценкам наших ученых, мы должны сформировать коллективный иммунитет у 60% граждан нашей страны — за исключением граждан в возрасте до 18 лет и тех, кто переболел, то есть по факту цифра будет больше», — пояснила Татьяна Голикова.
Совещание Владимира Путина с членами правительства Российской Федерации
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Сейчас в РФ налажен масштабный выпуск вакцины «Спутник V», разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Также начато производство препарата «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор». Кроме того, на регистрацию была направлена еще одна вакцина — «КовиВак», созданная ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова. Ее выпуск ожидается в конце марта. В России вакцинация от коронавируса проводится абсолютно бесплатно, напомнила в беседе с «Известиями» врач высшей категории, кандидат медицинских наук Лиана Мартиросян. При этом она подчеркнула, что предварительно нужно пройти консультацию терапевта на предмет выявления относительных и абсолютных противопоказаний.
— Безусловно, в первую очередь важно защитить группы особого риска, которые в связи со своей профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей. В частности, это касается сотрудников медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, важно, чтобы вакцину могли получить люди старше 65 лет, которые в основном переносят болезнь гораздо сложнее, чем дети и молодые люди, — рассказала эксперт.
По словам Владимира Путина, последние данные свидетельствуют о том, что пандемия в стране постепенно отступает. В настоящий момент на 100 тыс. населения в РФ примерно 12 заболевших, отметил он.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
«По летальности в целом ситуация удовлетворительная, если вообще об этом можно говорить в таких категориях, тем не менее по сравнению с другими странами это так», — заявил президент.

Позади ограничений

Тем не менее Россия входит в топ-10 стран не только по числу зараженных (свыше 3,7 млн), но и по количеству смертельных исходов — с начала пандемии в РФ от вируса скончалось свыше 71 тыс. пациентов. Более высокий показатель зарегистрирован только в США, Бразилии, Индии, Мексике, Великобритании, Италии и Франции. Между тем некоторые эксперты уверены, что благодаря вакцинации эпидемиологическая ситуация заметно улучшится уже к лету. По мнению профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского, не исключено, что к этому периоду может быть смягчен или отменен масочный режим. Он напомнил, что даже если иммунитет после прививки будет сохраняться 6–7 месяцев, это все равно серьезно помешает вирусу распространяться.
— Всё будет зависеть от кривой заболеваемости. Если продолжится заметная тенденция на снижение выявления количества носителей в сутки, то власти могут вполне отменить эту меру, — заявил он «Известиям», напомнив, что уже сейчас многие ограничения постепенно снимаются.
В частности, в Москве недавно работодатели получили возможность самостоятельно решать, держать ли сотрудников на удаленке. Это не касается лишь работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, кафе, рестораны, бары, а также другие организации индустрии отдыха и развлечений смогли снова предоставлять услуги ночью. В столице возобновилась работа музеев и библиотек, а максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличилось с 25 до 50% от общей вместимости. С другой стороны, Алексей Аграновский предостерег от поспешного открытия границ с зарубежными странами. По его мнению, нужно исходить исключительно из эпидемиологической обстановки в том или ином государстве.
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
— Например, Великобритания под вопросом. Я понимаю, что у не самых последних людей в РФ там учатся дети и есть интересы, связанные с этой страной. Но там возник весьма неприятный новый штамм. И хотя, скорее всего, он уже успел перепрыгнуть в другие регионы, это надо учитывать, когда мы открываем сообщение, — сказал вирусолог.
Между тем многие граждане на фоне борьбы с коронавирусом озабочены возможностью введения так называемых ковид-паспортов. Татьяна Голикова на совещании выступила против таких инициатив, заявив о нецелесообразности и вредности введения каких-либо дополнительных документов. По ее словам, появление дополнительных «паспортов» вызывает лишь раздражение граждан, которые начинают воспринимать вакцинацию как принудительный процесс. При этом она сообщила, что ВОЗ приступила к работе по формированию требований к международному цифровому сертификату вакцинации. Первые рекомендации ожидаются в конце I квартала.

Работа и забота

На совещании также затрагивались нерешенные проблемы на рынке труда. Глава профильного министерства Антон Котяков сообщил, что сейчас в стране зарегистрировано более 2,5 млн безработных. Хотя еще в сентябре прошлого года этот показатель превышал 3,7 млн. По словам руководителя ведомства, по итогам декабря уровень безработицы продолжил снижение и составил 5,9%. К концу 2021-го власти намерены уменьшить его до 4,7%. При этом на восстановление занятости кабмином заложен почти 21 млрд рублей. Одной из мер поддержки должны стать субсидии в размере трех МРОТов для работодателей при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года. По словам министра, программа позволит предоставить рабочее место 220 тыс. граждан.
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Вице-премьер Юрий Борисов доложил президенту о мерах поддержки отечественной промышленности. По его словам, доля российской продукции в госзакупках выросла с 49% в 2019-м до 57% в 2020 году. В кабмине рассчитывают, что благодаря закону о квотировании доля российских товаров и услуг вырастет еще как минимум на 7%, подчеркнул зампред правительства.

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