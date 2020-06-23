Прецедент есть: Адвокат заявила о возможной ошибке ВСУ в деле катастрофы МН17

По её словам, представленная прокуратурой Нидерландов версия о запуске ракеты ЗРК "Бук" с территории ДНР не подтверждается надёжными источниками. При этом на самом деле Boeing 777 в небе над Донбассом могли сбить украинские военные.

В первую очередь тен Дуссхате напомнила о том, что ВСУ располагают обширным арсеналом ракет и систем "Бук". При этом на момент авиакатастрофы Украина располагала 96 ракетами такого типа в зоне, где был сбит самолёт.

"Информация об этом содержится в докладе майора Карпенко, (...) которого мы бы хотели заслушать в качестве свидетеля", - заявила она.

Во вторую очередь она отметила, что прецедент об ошибочных и трагичных действиях ВСУ уже есть.

"Важный вопрос: был ли мотив для запуска у украинской армии?" - сказала она, отметив, что "если мы допускаем сценарий ошибочного запуска, то ответ на этот вопрос и не требуется".

"Потому что украинская армия тоже делает ошибки, как и другие", - заявила она, уточняя, что речь идёт о 4 октября 2001 года, когда потерпел крушение российский самолёт Ту-154 авиакомпании "Сибирь", который силы ПВО Украины сбили над Чёрным морем во время учений.