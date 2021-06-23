«Прецедент для обострения обстановки»: почему республиканцы раскритиковали Белый дом за отмену военной помощи Киеву

Республиканцы призвали администрацию Джо Байдена незамедлительно направить Украине летальные вооружения и раскритиковали президента за «уступки» Кремлю. Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон собирался предоставить Киеву военную помощь на сумму $100 млн, но затем заморозил этот транш. При этом в Белом доме сообщили, что выделили Киеву все $275 млн, одобренные на эти цели конгрессом США, а оружие ещё на $100 млн планировалось передать в случае «дальнейшего вторжения России». Эксперты отмечают, что республиканцы стараются использовать любой повод, чтобы раскритиковать президента-демократа. При этом аналитики подчёркивают, что дополнительные вооружения на Украине дестабилизируют обстановку на границе с РФ.

Представители Республиканской партии в конгрессе США призвали Белый дом незамедлительно направить Украине военную помощь в виде летальных вооружений. Соответствующее обращение опубликовали лидер республиканцев в комитете палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и высокопоставленный член комитета палаты по вооружённым силам Майк Роджерс.

«США не должны дожидаться, пока Кремль перейдёт очередную «территориальную красную черту» на Украине, чтобы отправить Киеву дополнительную военную поддержку. Наоборот, правительство должно незамедлительно послать военную помощь с целью сдерживания дальнейшей российской агрессии», — говорится в заявлении конгрессменов.

По мнению политиков, администрация Байдена сделала целый ряд уступок по Украине.

«Как следует из его (Байдена. — RT) предыдущих решений — отказа от введения двух американских военных кораблей в Чёрное море в то время, как Россия наращивала военный потенциал; отмены чрезвычайно важных санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2»; перенесения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на период после безрезультативного саммита Байдена и Путина, — правительство раз за разом шло навстречу Кремлю в ущерб Украине. Это должно прекратиться», — заключают Роджерс и Маккол.

Отмена помощи

Ранее издание Politico и газета The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что Белый дом решил не передавать Украине новый пакет военной помощи на сумму $100 млн.

Чиновники администрации Байдена сообщили Politico, что первоначально решение отправить Киеву военную помощь было принято на фоне апрельских учений Вооружённых сил РФ в Южном и Западном военных округах. Эти манёвры вызвали обеспокоенность у западных стран, так как по времени совпали с обострением ситуации в Донбассе.

Со своей стороны, Киев и страны Запада неоднократно обвиняли Россию в том, что она якобы стягивает военные соединения к границам Украины. При этом США и Европа игнорировали активную переброску Киевом войск и техники к линии соприкосновения ВСУ и сил самопровозглашённых ЛНР и ДНР, что и спровоцировало очередной кризис в Донбассе.

Politico со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщает, что новый пакет помощи Киеву предусматривал в том числе и летальные вооружения: системы ближней противовоздушной обороны, а также противотанковое и огнестрельное оружие.

Однако, подчёркивает издание, осуществление этого плана было остановлено Советом национальной безопасности. По информации Politico, это было мотивировано снижением напряжённости на российско-украинской границе, а также приближением саммита Владимира Путина и Джо Байдена (он прошёл в Женеве 16 июня).

Источники сообщили Politico, что вопрос предоставления помощи Украине не снят с повестки и при желании она может быть отправлена Киеву в короткие сроки.

Украинские военные на параде в Киеве

© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Сохранение курса

Ситуацию с отменой отправки военной помощи Украине ранее прокомментировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В эфире телеканала Fox News 20 июня он заявил, что Белый дом передал Киеву всю военную помощь в размере $275 млн, ассигнованную конгрессом США.

По его словам, пакет на $100 млн, о котором говорят американские СМИ, не входил в эти средства.

«Конгресс выделил $275 млн на помощь Украине в этом году, которые нужно было реализовать до сентября. Сейчас июнь, и мы выделили каждый цент от каждого доллара из этих $275 млн для Украины... Дополнительные $100 млн представляли собой экстренный пакет на случай дальнейшего вторжения России на Украину. Это средства, выделенные сверху $275 миллионов. Этот пакет был сформирован, когда на границе с Украиной скопились десятки тысяч российских солдат. Когда они отошли и не стали входить на Украину, мы перевели эту помощь в резерв, на случай, если она пригодится в будущем», — заявил Салливан.

Он добавил, что «Джо Байден подтвердил свою приверженность независимости и территориальной целостности Украины, отправив им всю сумму военной помощи, которая была одобрена» и подчеркнул, что «предположение о том, что мы удержали какую-либо военную помощь для Украины, является просто бредом».

Напомним, 11 июня официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби сообщил, что Пентагон направит Киеву новый пакет военной помощи в размере $150 млн.

«Пакет включает в себя такие средства, как два противоартиллерийских радара, несколько систем борьбы с БПЛА и защищённые средства связи. Он дополнит пакет на сумму $125 млн, анонсированный ещё в марте. Предоставление этого пакета стало возможным после того, как Министерство обороны США в сотрудничестве с Госдепартаментом смогло удостовериться в том, что в этом году Украина добилась достаточного прогресса в проведении оборонных реформ, как того требует закон «О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону», — заявил Кирби на брифинге для прессы.

Представитель Пентагона напомнил, что с 2014 года США потратили более $2,5 млрд на оказание Украине помощи в сфере обеспечения безопасности, и заявил, что Вашингтон «продолжит укреплять стратегическое партнёрство (с Киевом. — RT) в оборонной сфере, в том числе путём предоставления помощи в виде летальных средств обороны».

Советник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан

© REUTERS / Leah Millis

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин считает, что передача Украине летального вооружения может привести к обострению вооружённого конфликта в Донбассе.

«США хотели бы там создать прецедент для обострения обстановки, и для этого, конечно, необходимо оружие. «Накачать» страну летальным оружием — это значит обеспечить обострение ситуации на границе с Россией и в целом в Европе», — пояснил эксперт.

По словам Андрея Кошкина, администрация Байдена уже выделила Киеву $275 млн в виде военной помощи, в том числе отправив украинской стороне летальные вооружения. В этом контексте критика со стороны республиканцев продиктована исключительно внутриполитической повесткой.

«Внутренняя политическая повестка дня в США весьма активно влияет на траекторию внешней политики, в частности, в Европе и конкретно по Украине. Сегодня республиканцы находятся в оппозиции к нынешней команде Белого дома. Естественно, когда Байден приостанавливает помощь Украине, то республиканцы наращивают активность и критикуют его за это», — пояснил политолог.

В свою очередь профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин в беседе с RT назвал беспочвенными заявления конгрессменов-республиканцев в адрес России, которая якобы готова переступить через некие «красные линии».

«В действительности это заявление не имеет под собой оснований, поскольку Россия не собирается пересекать «территориальные красные линии» на Украине. Однако США не нужны никакие поводы, ведь при любом раскладе они намерены использовать Киев в качестве оружия против РФ», — сказал собеседник RT.

Несмотря на решение администрации Байдена удержать помощь Киеву перед российско-американским саммитом, Вашингтон не откажется от неё полностью, считает эксперт.