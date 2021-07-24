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Претензию японцев на русскую Антарктиду депутат обнулил одним предложением

24 июля 2021, 20:20  •  112 • Политика
В Японии выставили новые территориальные претензии к России. На этот раз в Западной Антарктиде. Депутат Госдумы Виталий Милонов одним предложением обнулил эти требования.
Ранее, как стало известно, в докладе Национального института полярных исследований (NIPR) в адрес России прозвучала очередная территориальная претензия. Если раньше Токио требовал от Москвы вернуть им обратно Курилы, то теперь замахнулся на Землю Мэри Бэрд и Землю Элсуэрта, открытые нашими путешественниками в XIX веке.
Японцы же делают ставку на то, что и их экспедиция в 1911-1912 годах побывала в Западной Антарктиде. И пока это единственная ниточка, за которую Токио пытается уцепиться в своих территориальных "хотелках".
Тем временем депутат Госдумы Виталий Милонов всего одним предложением обнулил требования японцев, покусившихся на русскую Антарктиду и нашу антарктическую станцию, расположенную на этой территории.
"Что касается территориальных претензий, надо их всё-таки выслушивать от официальных представителей японского правительства, а институты на то и институты… каждый день делают какой-то вывод глупый", - высказал свою точку зрения парламентарий.
Депутат напомнил, что отношения между Москвой и Токио и так стараются выстроить тонко, но не всё проходит гладко. А теперь новый повод для разлада.
"Обращать внимание на идиотов, мне кажется, не стоит. Что касается позиции Токио, я бы всё-таки не забегал вперёд, - уточнил Милонов в комментарии для радиостанции "Говорит Москва". - Японцы - люди прагматичные".

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