Претензию Госдепа после беспрецедентного решения Москвы Захарова обнулила простым вопросом: "Когда?"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обнулила претензию Госдепартамента США простым вопросом: "Когда?"

В субботу официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что власти США осуждают решение России закрыть московский офис немецкой телекомпании Deutsche Welle.



Захарова в ответ поинтересовалась, когда Госдепартамент выпустит доклад про фейки американского агентства Bloomberg, которые поразили даже ООН.

Когда Госдеп выпустит доклад про фейки Bloomberg? Про RT же выпустил, хотя фактов не было. А про Bloomberg фактов предостаточно, а Госдеп молчит,

- пишет она в Telegram.

Официальный представитель МИД России добавила, что поддержка DW со стороны внешнеполитического ведомства США говорит о том, что натовская пропагандистская машина набрала обороты.

Скриншот: Telegram/Мария Захарова

Ранее правительство России приняло решение потребовать закрыть офис DW в Москве и больше не предоставлять аккредитацию сотрудникам данного СМИ. Это стало реакцией на решение немецкого регулятора запретить вещание русского телеканала на немецком языке RT DE.

МИД России также сформировал список всех, кто имеет непосредственное отношение к запрету вещания RT DE. Всем лицам, включённым в список, будет воспрещён въезд на территорию страны.

Напомним также, что американское агентство Bloomberg оказалось в центре скандала после сообщения о том, что "Россия вторглась на Украину". После этого ООН пришлось обращаться к американским журналистам с призывом не разжигать войну.