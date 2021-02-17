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Претензиям Турции на Крым и Кубань нашли объяснение

17 февраля 2021, 13:35  •  119 • Политика
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Страну превратили в "накаченного западом боевого хомяка"
Столкновение между Россией и Украиной, вполне вероятно, может закончится победой третьей стороны – к примеру, Турции, которая может ввязаться в войну. К тому же, в последнее время они открыто предъявляют претензии на российские регионы, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Война на Донбассе, по его мнению, обязательно окончится чьей-нибудь победой.
"Вариант с интервентами, которые разгромят и тех, и других, я пока не рассматриваю. Но в итоге победить, пока русские (и украинцы) дерутся между собой, кому-то третьему вполне возможно", – рассказал он в беседе с URA.RU.
В пример он привел Турцию, которая некоторое время назад открыто заявила, что к 2050 году собирается расшириться за счет некоторых российских территорий.
Начальник пресс-службы вооруженных сил непризнанной Донецкой республики Даниил Бессонов от части с такой оценкой согласился. Однако, полагает он, турки стали жертвами подстрекательств Запада.
"Турция – это накаченный западом "боевой хомяк". 100% кто-то стоит за Турцией, кто-то подстрекает ее на это. Я думаю, это Штаты", – предположил он.
Ранее Владимир Путин пообещал, что Россия несмотря ни на что не бросит Донбасс. Президент признался, что у него перед глазами стоят мирные жители, изувеченные из-за конфликта в регионе, особенно дети.
На Украине, в свою очередь, заявляют, что решить ситуацию на Донбассе без США не выйдет – Америку призвали взять на себя решающую роль при урегулировании конфликта в регион.

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