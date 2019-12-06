Претензия к "Газпрому" на $12 млрд: В "Нафтогазе" заявили о "неписаном" газовом правиле Европы

О будущем транзита российского газа через Украину, а также о судебных исках против "Газпрома" и аппетитах украинской стороны глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев рассказал в интервью изданию "Лига.Бизнес".

В частности, он заявил, что "Нафтогаз" всё ещё борется за сохранение транзита российского "голубого топлива". Один из возможных сценариев - давление через суд.

"Ну и последний сценарий – Стокгольмский арбитраж, который поможет нам компенсировать все возможные потери из-за остановки транзита", - уточнил Коболев, подтвердив, что имеет в виду претензию к "Газпрому" на $12 млрд".

Он также заявил, что украинской компании удалось взыскать с "Газпрома" $2,1 млрд, "зачтенных в счет потребленного в 2014-2015 годах, но не полностью оплаченного нами газа". Но аппетиты Киева ещё растут и "с накопленными процентами" здесь надеются взыскать с российской стороны ещё "почти $3 млрд".

Впрочем, уже сейчас при всех радужных надеждах на сохранение транзита российского газа в "Нафтогазе" всё же считают, что продолжения после введения в строй газопровода "Северный поток - 2" не будет.

"Есть такое неписаное правило на газовом рынке Европы, - пояснил Коболев. - Если "Газпром" построил газопровод, он будет полностью загружен".

Стокгольмский арбитраж вынес вердикт по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о соглашениях на транзит и поставку газа в конце 2017 года и начале 2018 года, напоминает Nation News. По иску о контрактах суд вынес решение в пользу российской компании. Но по иску о транзитах "Нафтогазу" присудили $4,6 млрд. Российская копания оспорила вердикт, но суд не удовлетворил апелляцию без права на обжалование.