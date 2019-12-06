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Претензия к "Газпрому" на $12 млрд: В "Нафтогазе" заявили о "неписаном" газовом правиле Европы
06 декабря 2019, 13:54 • 260 • Политика
Глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев в интервью украинскому СМИ заявил, что его корпорации удалось взыскать с "Газпрома" $2,1 млрд. Но сейчас судебная претензия к российской компании составляет $12 млрд. При этом в Киеве полагают, что им, скорее всего, вряд ли стоит надеяться на транзит российского газа со введением в строй "Северного потока - 2". "Есть такое неписаное правило на газовом рынке Европы, - заметил Коболев. - Если "Газпром" построил газопровод, он будет полностью загружен".
О будущем транзита российского газа через Украину, а также о судебных исках против "Газпрома" и аппетитах украинской стороны глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев рассказал в интервью изданию "Лига.Бизнес".
В частности, он заявил, что "Нафтогаз" всё ещё борется за сохранение транзита российского "голубого топлива". Один из возможных сценариев - давление через суд.
"Ну и последний сценарий – Стокгольмский арбитраж, который поможет нам компенсировать все возможные потери из-за остановки транзита", - уточнил Коболев, подтвердив, что имеет в виду претензию к "Газпрому" на $12 млрд".
Он также заявил, что украинской компании удалось взыскать с "Газпрома" $2,1 млрд, "зачтенных в счет потребленного в 2014-2015 годах, но не полностью оплаченного нами газа". Но аппетиты Киева ещё растут и "с накопленными процентами" здесь надеются взыскать с российской стороны ещё "почти $3 млрд".
Впрочем, уже сейчас при всех радужных надеждах на сохранение транзита российского газа в "Нафтогазе" всё же считают, что продолжения после введения в строй газопровода "Северный поток - 2" не будет.
"Есть такое неписаное правило на газовом рынке Европы, - пояснил Коболев. - Если "Газпром" построил газопровод, он будет полностью загружен".
Стокгольмский арбитраж вынес вердикт по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о соглашениях на транзит и поставку газа в конце 2017 года и начале 2018 года, напоминает Nation News. По иску о контрактах суд вынес решение в пользу российской компании. Но по иску о транзитах "Нафтогазу" присудили $4,6 млрд. Российская копания оспорила вердикт, но суд не удовлетворил апелляцию без права на обжалование.
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