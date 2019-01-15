«Претензий ни к кому не имеет»: учительница из Сызрани просит прекратить проверку в отношении ударившего её ученика

В Самарской области учительница физкультуры, которой школьник нанёс травму головы, просит полицию о прекращении проверки в отношении подростка. Преподавательница пыталась разнять дерущихся учеников и получила удар в лицо от одного из них. В результате она была госпитализирована. В министерстве образования и науки Самарской области взяли ситуацию на контроль. На случившееся обратил внимание губернатор региона Дмитрий Азаров, который поблагодарил учительницу за смелость.

В Сызрани учительница физкультуры школы №27 Оксана Лебедева, пытавшаяся разнять потасовку учеников, получила от одного из них удар в лицо, после чего упала. Позже она была госпитализирована. По данному факту в региональном главке МВД была инициирована проверка.

Однако, как рассказали RT в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, в понедельник, 14 января, учительница обратилась в ведомство с просьбой прекратить проверку.

«Женщина обратилась с заявлением с просьбой о прекращении проверки по данному факту в связи с тем, что она претензий ни к кому не имеет. Мнение преподавателя будет учтено. Несмотря на это, все собранные материалы будут исследованы, доследственная проверка будет проведена и по её итогам в любом случае будет приниматься процессуальное решение», — заявил представитель ведомства.

Разнимала школьников

Как оказалось, сам инцидент произошёл ещё в четверг, 10 января, однако известно о нём стало только в понедельник. Восьмиклассница школы №27 рассказала RT, что в тот день на уроке физкультуры её одноклассник играл с другими ребятами.

«Когда они играли, мальчик из 9-го класса задел моего одноклассника и начал его провоцировать. После этого они не сдержались и подрались. Подбежала учительница и начала держать восьмиклассника. В этот момент другой мальчик размахнулся кулаком и попал в лицо учительнице. Она упала и потеряла сознание», — рассказала девочка.

Она добавила, что когда Лебедева пришла в себя в медицинском кабинете, то сказала, что нормально себя чувствует, и пошла домой.

Другая ученица школы №27 рассказала RT, что слышала разговор завуча и Лебедевой.

«После уроков я слышала, как Оксана Владимировна рассказывала завучу, что ей попали локтем по щеке», — рассказала школьница.

Девочка добавила, что ночью после инцидента учительнице стало плохо и её увезли на «скорой» в больницу. Медики диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. По данным ГУ МВД России, женщине был поставлен диагноз «сотрясение головного мозга».

«Регулярно устраивал драки»

Как сообщили RT другие ученики школы №27, мальчик, который нанёс удар учительнице, регулярно устраивал потасовки.

«Его одноклассники по какой-то причине называли его героем. Ему это нравилось, и он ввязывался в другие потасовки снова и снова», — рассказывали ребята.

Как отметили школьники, до инцидента у учеников никогда не доходило дело до драки. После случившегося родителей обоих участников потасовки вызвали в школу.

Дети называют Оксану Лебедеву добрым человеком, который всегда приходит на помощь.

«Она всегда приходила всем на выручку, защищала. Ужасный случай! Учитель очень хороший. Жалко её», — рассказала RT одна из учениц.

Школьники пояснили, что самого конфликта можно было бы избежать. По их словам, в спортивном зале всегда присутствовали два учителя: Лебедева и ещё один мужчина. Однако в этот момент он вышел и не смог сам вовремя вмешаться в потасовку.

Также одноклассники одного из мальчиков опровергли информацию местных СМИ, что после того, как учительница упала, школьники начали избивать её ногами.

«Такого не было, этот удар и то был случайным», — считают школьники.

Как сообщили RT в школе, учительница работает у них совсем недавно, её даже не успели внести в список преподавателей на сайте учреждения. Предоставить какую-либо информацию об инциденте в школе отказались.

Пострадавшая учительница Оксана Лебедева также не стала комментировать RT инцидент.

Реакция на ситуацию

Как сообщили RT в министерстве образования и науки Самарской области, в настоящее время ведётся служебная проверка.

«Педагог выполняла свой профессиональный долг. Пытаясь разнять потасовку между двумя подростками, учительница физкультуры получила травму. В настоящее время ведётся проверка. Вся необходимая медицинская помощь учителю оказана. Ситуация находится на контроле министерства образования и науки Самарской области», — сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что мальчик, который не наносил удар учительнице, также сейчас находится в больнице и в школу не пришёл. Кроме того, сотрудник пресс-службы пояснил, что, как и положено в таких случаях, с родителями были проведены профилактические беседы для урегулирования конфликта.

На фоне огромного резонанса в СМИ в ситуацию лично вмешался губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он сообщил на своей странице в соцсетях, что побеседовал с учительницей по телефону.

«В телефонном разговоре педагог сообщила, что чувствует себя нормально. Ситуация с инцидентом в Сызрани будет оставаться у меня на контроле до полного выяснения всех обстоятельств и наказания виновного. Каждый учитель должен чувствовать себя защищённым. Министерству образования Самарской области необходимо приложить для этого дополнительные усилия», — написал Азаров.

Кроме того, он поблагодарил преподавательницу физкультуры за смелость и за то, что оберегла детей от серьёзных травм.