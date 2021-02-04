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Претензий много: Белый дом заявил о планах контролировать Россию жесткими мерами

04 февраля 2021, 23:45  •  39 • Политика
Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Новая администрация Белого дома намерена привлечь Москву к ответственности
Несмотря на готовность сотрудничать с Россией, Соединенные Штаты будут ужесточать политику в отношении государства. Белый дом надеется привлечь Москву к ответственности, чтобы взять под контроль ее действия в будущем. С таким заявлением на пресс-брифинге выступил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Новая администрация планирует выстраивать свою политику с позиции силы: занять "жесткую линию поведения" в отношении "российской агрессии" и "плохого поведения" страны, сообщил советник Джо Байдена. Среди претензий к Москве он перечислил подрыв американской демократии, отравление химическим оружием и кибератаки.
Салливан отметил, что принимаемые США меры вряд ли "остановят" Владимира Путина, однако их последствия в будущем помогут достичь желаемого эффекта. Это не исключает сотрудничества стран. В пример советник президента привел продление договора СНВ-3.
Тем временем, Польша упрекает США за мягкую политику в отношении России.

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