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«Претензий к американцам у нас значительно больше»: в Минобороны ответили на обвинения США по ДОН
17 июля 2020, 10:55 • 26 • В России
Соединённые Штаты Америки выходят из Договора по открытому небу из-за намерения полностью контролировать космос и нежелания предоставлять собственную территорию для инспекций. Об этом заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Кроме того, он отметил, что на направлении внедрения в ДОН передовых технологий РФ опережает американских партнёров. По словам Рыжкова, выходя из соглашения, администрация Белого дома продолжает работу по «слому сложившейся системы международной безопасности» ради собственных финансовых интересов и обеспечения доминирования.
Самолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН («Открытое небо»), разработанный в ОАО «Туполев» на базе пассажирского самолёта Ту-214 © Максим Блинов/РИА Новости
Выход Соединённых Штатов Америки из Договора по открытому небу (ДОН) обусловлен как минимум двумя основными причинами, заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков в интервью газете «Красная звезда».
При этом, по его словам, тезис Вашингтона о якобы имевших место нарушениях России «не нашёл широкой поддержки даже в самих Соединённых Штатах Америки».
Рыжков напомнил, что обстановка вокруг договора стала ухудшаться с сентября 2013 года, когда Россия начала использовать для наблюдательных полётов самолёты Ан-30Б с новой цифровой аппаратурой наблюдения.
«Ещё больше ситуация обострилась после успешной международной сертификации российских самолётов наблюдения Ту-154МЛК-1 в 2016 году и Ту-214ОН в 2018 году. Первый наблюдательный полёт с отечественной цифровой аппаратурой наблюдения над США осенью 2017 года ещё больше подстегнул противников договора. Стало очевидно, что на направлении внедрения в ДОН передовых технологий мы опережаем наших партнёров примерно на шесть-семь лет», — подчеркнул представитель Минобороны.
Рыжков также отметил, что США и их союзники считают незаконным лимит в 500 км, установленный РФ в отношении полётов над Калининградской областью, а также отказ в проведении полётов в десятикилометровой полосе вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией. Ещё одна претензия Вашингтона к Москве касается американского запроса на полёт в сентябре 2019 года во время проведения учений «Центр-2019», в котором участвовали и иностранные контингенты из стран ОДКБ, из Китая, Индии и Пакистана.
«Но из соображений безопасности российская сторона вынуждена была ограничить проведение второй части американского наблюдательного полёта, совпадающей с активной фазой учения, в которой была задействована боевая и транспортная авиация. Американским инспекторам предлагались различные варианты выхода из ситуации: например, совершить вторую часть миссии в другой день и при этом увеличить общее время наблюдения (обычно ограниченное 96 часами). Однако наши предложения были проигнорированы, и в итоге Вашингтон обвинил Москву в очередном «грубом нарушении» договора», — сказал Рыжков.
По словам Рыжкова, таким образом нынешняя администрация Белого дома продолжает работу по «слому сложившейся системы международной безопасности». Он добавил, что Вашингтон последовательно выходит из любых международных соглашений, каким-либо образом ограничивающих его деятельность. В частности, из договора по ПРО и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Известно, что за любыми действиями американской администрации на внешнем контуре всегда просматриваются две стратегические цели: обеспечение доминирования США и финансовые интересы», — заметил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности.
Напомним, что 22 мая Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. По его словам, такой шаг связан с тем, что Россия якобы не соблюдала условия соглашения. Официально решение США покинуть ДОН вступит в силу через полгода.
Как отмечал Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва не видит в своих подходах, применявшихся все эти годы в рамках ДОН, «каких-либо причин, которые могли бы оправдать односторонние действия США по разрушению» договора.
Договор по открытому небу был заключён в 1992 году. На данный момент к нему присоединились 34 государства. Международное соглашение призвано укреплять доверие между государствами посредством совершенствования системы контроля за деятельностью военных. Документ наделяет участников ДОН правом по взаимной договорённости и согласно системе квот совершать наблюдательные полёты над территориями друг друга.
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