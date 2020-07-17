«Претензий к американцам у нас значительно больше»: в Минобороны ответили на обвинения США по ДОН

Соединённые Штаты Америки выходят из Договора по открытому небу из-за намерения полностью контролировать космос и нежелания предоставлять собственную территорию для инспекций. Об этом заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Кроме того, он отметил, что на направлении внедрения в ДОН передовых технологий РФ опережает американских партнёров. По словам Рыжкова, выходя из соглашения, администрация Белого дома продолжает работу по «слому сложившейся системы международной безопасности» ради собственных финансовых интересов и обеспечения доминирования.

Выход Соединённых Штатов Америки из Договора по открытому небу (ДОН) обусловлен как минимум двумя основными причинами, заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков в интервью газете «Красная звезда».

«Первая: желание американцев поставить под контроль весь космос (системы связи, навигации, контроля космического мусора, дистанционного зондирования земли и др.) и на этом хорошо зарабатывать в будущем, продавая соответствующие материалы. Вторая: не допустить инспекции территории США», — отметил Рыжков.

При этом, по его словам, тезис Вашингтона о якобы имевших место нарушениях России «не нашёл широкой поддержки даже в самих Соединённых Штатах Америки».

Рыжков напомнил, что обстановка вокруг договора стала ухудшаться с сентября 2013 года, когда Россия начала использовать для наблюдательных полётов самолёты Ан-30Б с новой цифровой аппаратурой наблюдения.

«Ещё больше ситуация обострилась после успешной международной сертификации российских самолётов наблюдения Ту-154МЛК-1 в 2016 году и Ту-214ОН в 2018 году. Первый наблюдательный полёт с отечественной цифровой аппаратурой наблюдения над США осенью 2017 года ещё больше подстегнул противников договора. Стало очевидно, что на направлении внедрения в ДОН передовых технологий мы опережаем наших партнёров примерно на шесть-семь лет», — подчеркнул представитель Минобороны.

Рыжков также отметил, что США и их союзники считают незаконным лимит в 500 км, установленный РФ в отношении полётов над Калининградской областью, а также отказ в проведении полётов в десятикилометровой полосе вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией. Ещё одна претензия Вашингтона к Москве касается американского запроса на полёт в сентябре 2019 года во время проведения учений «Центр-2019», в котором участвовали и иностранные контингенты из стран ОДКБ, из Китая, Индии и Пакистана.

«Но из соображений безопасности российская сторона вынуждена была ограничить проведение второй части американского наблюдательного полёта, совпадающей с активной фазой учения, в которой была задействована боевая и транспортная авиация. Американским инспекторам предлагались различные варианты выхода из ситуации: например, совершить вторую часть миссии в другой день и при этом увеличить общее время наблюдения (обычно ограниченное 96 часами). Однако наши предложения были проигнорированы, и в итоге Вашингтон обвинил Москву в очередном «грубом нарушении» договора», — сказал Рыжков.

При этом он отметил, что российская сторона имеет «значительно больше претензий к американцам» — они были оглашены 6 июля на конференции под эгидой ОБСЕ, на которой обсуждался выход Америки из ДОН.

По словам Рыжкова, таким образом нынешняя администрация Белого дома продолжает работу по «слому сложившейся системы международной безопасности». Он добавил, что Вашингтон последовательно выходит из любых международных соглашений, каким-либо образом ограничивающих его деятельность. В частности, из договора по ПРО и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Известно, что за любыми действиями американской администрации на внешнем контуре всегда просматриваются две стратегические цели: обеспечение доминирования США и финансовые интересы», — заметил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности.

Boeing OC-135B

© U.S. Air Force

Напомним, что 22 мая Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. По его словам, такой шаг связан с тем, что Россия якобы не соблюдала условия соглашения. Официально решение США покинуть ДОН вступит в силу через полгода.

Как отмечал Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва не видит в своих подходах, применявшихся все эти годы в рамках ДОН, «каких-либо причин, которые могли бы оправдать односторонние действия США по разрушению» договора.

«Причины, по которым США решили выйти из ДОН, были искусственно созданы и озвучены», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Индии и Китая 23 июня.

Договор по открытому небу был заключён в 1992 году. На данный момент к нему присоединились 34 государства. Международное соглашение призвано укреплять доверие между государствами посредством совершенствования системы контроля за деятельностью военных. Документ наделяет участников ДОН правом по взаимной договорённости и согласно системе квот совершать наблюдательные полёты над территориями друг друга.