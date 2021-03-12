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Претензии Японии по Курилам равносильны объявлению войны - политолог

12 марта 2021, 13:55  •  97 • Политика
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Военный потенциал Токио не позволяет делать подобные заявления, считает эксперт
Попытку японской стороны устроить блокаду южной части Курильских островов необходимо расценивать как объявление войны России. Соответствующее заявление сделал политолог Армен Гаспарян.
Эксперт уверен, что правительство Японии весьма здраво оценивает собственные возможности для подобных действий, и потому откажется от реализации таких мер. В настоящее время Токио не готов к ведению полномасштабной войны против государства, обладающего ядерным потенциалом.
Напомним, ранее японский политэксперт Акио Каватао заявил в одной из публикаций, что правительство Японии обязано устроить блокаду для России на юге Курильских островов. Таким образом, считает обозреватель, Кремль пересмотрит свою позицию в "территориальной проблеме".
Гаспарян же отметил, что блокада является военным преступлением, а призыв к осуществлению таких действий расценивается как нарушение международных конвенций. Российский эксперт уверен, что японский коллега страдает "политической шизофренией" – довольно распространенным, на его взгляд, заболеванием в современном мире.
Также Гаспарян напомнил, что Советский Союз уже предлагал после войны решить территориальный спор, однако Токио отказался от договора по указке Соединенных Штатов.
"Может, вы сначала с ними решите все эти вопросы? Это же они вас кинули, а не кто-то другой", — заявил политолог в интервью "Пятому каналу".
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, комментируя призывы японского политолога к "возврату" Курильских островов, что все намерения Токио обречены на провал из-за военного потенциала России.

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