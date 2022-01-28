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Претензии США по Чечне русский дипломат отбил "канонами демократии"

28 января 2022, 07:20  •  186 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов посчитал заявления США о "репрессиях" в Чечне попыткой вмешательства во внутренние дела нашей страны. Претензии Госдепа русский дипломат отбил "канонами демократии".
"В вопросах прав человека США следует улучшать собственные "каноны демократии", а не заниматься нравоучениями", - высказал свою точку зрения посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
Его ответ на претензии Госдепа США о якобы "репрессиях" и массовых нарушениях прав человека в Чечне был опубликован в официальном аккаунте посольства в Facebook.
Антонов отбил претензии США к Чечне не только напоминанием о необходимости и самим американцам придерживаться канонов демократии, но и весьма жёсткой и непримиримой позицией в отношении подобного прокурорского тона Вашингтона и голословных обвинений. В том числе дипломат посчитал заявления Соединённых Штатов о "репрессиях" в Чечне попыткой вмешательства во внутренние дела России.
"Рассматриваем выдержанные в прокурорской тональности претензии и обвинения, не подкреплённые к тому же достоверными данными о так называемых "репрессиях" в Чечне, как попытку вмешательства в российские внутренние дела и часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны", - резюмировал посол.

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