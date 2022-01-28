|
Претензии США по Чечне русский дипломат отбил "канонами демократии"
28 января 2022, 07:20 • 186 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов посчитал заявления США о "репрессиях" в Чечне попыткой вмешательства во внутренние дела нашей страны. Претензии Госдепа русский дипломат отбил "канонами демократии".
"В вопросах прав человека США следует улучшать собственные "каноны демократии", а не заниматься нравоучениями", - высказал свою точку зрения посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
Его ответ на претензии Госдепа США о якобы "репрессиях" и массовых нарушениях прав человека в Чечне был опубликован в официальном аккаунте посольства в Facebook.
Антонов отбил претензии США к Чечне не только напоминанием о необходимости и самим американцам придерживаться канонов демократии, но и весьма жёсткой и непримиримой позицией в отношении подобного прокурорского тона Вашингтона и голословных обвинений. В том числе дипломат посчитал заявления Соединённых Штатов о "репрессиях" в Чечне попыткой вмешательства во внутренние дела России.
"Рассматриваем выдержанные в прокурорской тональности претензии и обвинения, не подкреплённые к тому же достоверными данными о так называемых "репрессиях" в Чечне, как попытку вмешательства в российские внутренние дела и часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны", - резюмировал посол.
Подпишитесь на нас
186
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 января 2022, 09:40
|
24 января 2022, 10:35
|
23 января 2022, 01:55
|
24 января 2022, 15:50
|
25 января 2022, 12:50
|
22 января 2022, 11:55
|
23 января 2022, 03:40