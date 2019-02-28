«Претензии несостоятельны»: почему в Пентагоне обеспокоились не подпадающими под СНВ-III российскими вооружениями

Американский генерал Джон Хайтен, возглавляющий стратегическое командование ВС США, заявил, что новейшие российские стратегические вооружения, включая гиперзвуковые, серьёзно угрожают безопасности страны. По его словам, они не подпадают под действие ограничивающего ядерный потенциал двух страны договора СНВ-III, и эту ситуацию следует обсудить на переговорах. Как считают эксперты, вполне вероятно, что такими заявлениями в США готовят почву для выхода из СНВ-III, который президент Дональд Трамп ранее назвал «плохой сделкой».

Глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен обеспокоен тем фактом, что новейшие российские средства ядерного сдерживания не подпадают под ограничения договора СНВ-III.

Об этом американский военный сообщил 26 февраля в ходе слушаний в сенате. В частности, опасения Хайтена вызывает разрабатываемое Россией гиперзвуковое оружие, а также ядерный подводный беспилотник «Посейдон».

«Меня беспокоит, что через 10 лет и дальше, с развитием торпед, крылатых ракет, гиперзвукового оружия процесс наращивания ядерного потенциала может пойти совсем в другом направлении, и у нас возникнут сложности, — сказал Хайтен. — На сегодняшний день могу с уверенностью сказать, что я в состоянии обеспечить безопасность страны и, думаю, что следующий после меня глава Стратегического командования тоже будет в состоянии это сделать. Но меня беспокоит будущая ситуация, с которой придётся иметь дело преемникам наших преемников».

Также главу стратегического командования американских вооружённых сил беспокоят успехи России в создании истребителя пятого поколения и строительство новых баллистических ракет.

Как отметил командующий ядерными силами США, в договоре СНВ-III ограничивались только определённые виды вооружений — межконтинентальные баллистические ракеты наземного и морского базирования, бомбардировщики и крылатые ракеты, размещённые на них и других платформах. По мнению Хайтена, Россия могла бы сообщить о разработке новых вооружений в рамках специальной Двухсторонней консультативной комиссии, но не сделала этого.

«Мы видим, что они развивают виды ядерного оружия, не подпадающие под действие договора, и это меня тревожит», — подчеркнул Хайтен.

«Если русские будут продолжать наращивать свой ядерный потенциал, не подпадающий под положения договора СНВ-III и нигде не учитываемый, если появятся новые виды стратегических вооружений, то им следует напрямую обсудить это с нами на переговорах», — заявил американский генерал, добавив, что является сторонником договора СНВ-III и хотел бы, чтобы это соглашение в будущем покрывало все возможные средства ядерного поражения.

В итоге Хайтен высказал пожелание, «чтобы на новом этапе реализации договора СНВ-III его положения распространялись на все виды ядерного оружия, а не только на те, что перечислены в договоре».

Генерал Джон Хайтен

Reuters

© Yuri Gripas

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) был подписан 8 апреля 2010 года в Праге Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Каждая из сторон, как подчёркивается в тексте соглашения, должна была в течении 7 лет выйти на следующие показатели по стратегическим вооружениям: не более 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжёлых бомбардировщиков, 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками и 800 единиц для развернутых и неразвернутых (не находящихся в боевой готовности и не имеющих боеголовок) пусковых установок МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков.

Двойные стандарты

По словам экспертов, опрошенных RT, в договоре СНВ-III нет пункта, который бы обязывал США или Россию сообщать о появлении у них новых видов стратегических вооружений. Документ лишь предоставляют такое право обеим державам.

«Когда, по мнению одной стороны, появляется новый вид стратегического наступательного вооружения, эта сторона имеет право поднять вопрос о таком стратегическом наступательном вооружении для рассмотрения в двусторонней консультативной комиссии», — говорится в тексте соглашения.

Однако в начале 2000-х, когда США сами проводили испытания гиперзвукового оружия (правда, в основном неудачные), их не заботило, соответствуют ли договору такие действия американских военных, напоминают эксперты.

«В договоре по СНВ или в Пражском договоре 2010 года ничего не говорилось о новых перспективных разработках, поэтому сейчас американская сторона начинает фантазировать в этом вопросе, — отметил в интервью RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк. — Сами американцы действительно занимаются разработкой гиперзвуковых и иных стратегических систем. Так что претензии с их стороны не состоятельны».

Теперь же США обеспокоены тем, что Россия вырвалась вперёд в сфере новых военных технологий, и потому хотели бы ограничить стратегический потенциал Москвы.

Ранее, в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о запуске серийного производства гиперзвукового крылатого боевого блока комплекса «Авангард», испытаниях «беспрецедентной по мощности» межконтинентальной ракеты «Сармат», ракет «Кинжал» и «Буревестник», лазерной установки «Пересвет» и подводного беспилотного аппарата «Посейдон». Также Путин пообещал в скором времени принять на вооружение гиперзвуковую ракету морского базирования «Циркон». Аналогов этих вооружений у американцев нет.

Кроме того, США не реагируют на российские заявления по поводу выполнения Вашингтоном СНВ-III. 2 февраля, обсуждая с президентом Владимиром Путиным выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), глава МИД России Сергей Лавров коснулся и вопроса СНВ-III.

«Он тоже находится под угрозой, — отметил Лавров. — Потому что его в целом эффективное функционирование ставится под вопрос тем, что Соединённые Штаты недавно решили вывести из зачёта 56 пусковых установок на подводных лодках для запуска Trident и 41 тяжёлый бомбардировщик под тем предлогом, что они переоборудуются в неядерное оснащение».

Cтарт ракеты UGM-133A Trident II

Reuters

© U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge/Handout

По словам Лаврова, такое допускается договором, однако Россия имеет полное право убедиться, что переоборудование производится так, чтобы в будущем эти подлодки и бомбардировщики не могли нести ядерные заряды. Но США не дают удовлетворительных гарантий.

По мнению руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, утверждая, что СНВ-III не ограничивает новые вооружения России, Вашингтон готовит почву для выхода из договора.

«Спекуляции по поводу СНВ-III являются ещё одним звеном в цепи нарушений международного права американцами, — заявил Михайлов. — Сначала они вышли из договора по ПРО, потом из ДРСМД. США хотят выйти из всех связывающих их военных документов и сформировать новую оборонную, а, может быть, и наступательную стратегию».

Будущее СНВ-III

Подписанный в 2010 году договор СНВ-III был рассчитан на 10 лет. Обе страны ратифицировали его в 2011 году, а значит, через два года он закончит своё действие. Впрочем, Москва и Вашингтон могут договориться продлить это соглашение ещё на 5 лет. 16 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по этому вопросу.

25 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США продлить договор. Однако США не подают сигналов о готовности начать переговоры. Более того, ещё в 2017 году в интервью Reuters президент США Дональд Трамп назвал СНВ-III «ещё одной плохой сделкой», которую заключил Барак Обама.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Jim Young

Учитывая ситуацию, сложившуюся вокруг СНВ-III, 20 декабря прошлого года президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отметил, что Россия готовится к возможности непродления договора.

«Мы свою безопасность обеспечим. Мы знаем, как это сделать. Но в целом для человечества это очень плохо, потому что это подводит нас к очень опасной черте», — подчеркнул Путин.

По словам Владимира Батюка, после того, как США вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности, вероятность того, что Вашингтон откажется и от СНВ-III, очень высока.

«Такое развитие событий будет крайне негативным, — считает эксперт. — Это будет ничем не ограниченная и не сдержанная гонка ядерных вооружений. Это может иметь отрицательные последствия для международной безопасности и стабильности».

По мнению политолога, для того, чтобы расширить договор СНВ-III на новые системы вооружений, как предлагает генерал Хайтен, Вашингтон должен сам пойти на уступки Москве.

«Россия может пойти навстречу американским партнерам, но за это России нужно что-то взамен, встречные шаги , — отмечает Батюк. — Это касается вопросов, которые вызывают озабоченность у нашей страны. Например, американские усилия в области противоракетной обороны».

В свою очередь, Александр Михайлов считает, что Россия и США вряд ли смогу о чем-либо договориться.