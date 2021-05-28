«Претензии необоснованны»: глава погранслужбы — о попытках США поставить под сомнение территориальную целостность России

Соединённые Штаты пытаются поставить под сомнение территориальную целостность Российской Федерации, не признавая мотивированную позицию Москвы по статусу залива Петра Великого в Японском море, который с 1957 года относится к категории «исторических заливов». Об этом заявил первый заместитель директора ФСБ — руководитель пограничной службы Владимир Кулишов. Он напомнил, что подобные акватории считаются территориальными водами, и на них не распространяются некоторые правила судоходства. По словам Кулишова, российские пограничники принимают меры по пресечению любых провокаций в строгом соответствии с нормами международного права и российского законодательства.

США пытаются поставить под сомнение территориальную целостность Российской Федерации, не признавая обоснованную позицию Москвы по статусу залива Петра Великого на юге Приморского края. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый заместитель директора Федеральной службы безопасности — руководитель пограничной службы Владимир Кулишов.

Он напомнил, что ещё в 1957 году СССР причислил эту акваторию к категории «исторических заливов» на основании географических условий, оборонного значения и исторической принадлежности вод залива Российской империи, а затем — Советскому Союзу. «Исторические заливы» также есть у некоторых других государств, включая Канаду, Норвегию и Тунис.

В связи с этим статусом залив Петра Великого считается частью территориальных вод России и на него не распространяются международные правила о том, что госграница в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод (12 морских миль от берега), в нём отсутствует право мирного прохода.

«Есть страны, в частности США, которые стремятся поставить под сомнение территориальную целостность нашего государства и не признают мотивированную позицию Российской Федерации в отношении статуса залива Петра Великого», — заявил Кулишов.

«Претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права. Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США John S. McCain является нарушением государственной границы Российской Федерации», — подчеркнул глава погранслужбы.

Он добавил, что российские пограничники пресекают любые провокации в строгом соответствии с нормами международного права и российского законодательства.

Напомним, 24 ноября 2020 года пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что в 06:17 мск эскадренный миноносец ВМС США John S. McCain нарушил территориальные воды РФ в заливе Петра Великого, «углубившись за линию морской границы на 2 км».

После этих манёвров большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» предупредил экипаж американского судна о недопустимости подобных действий и сообщил о возможности применения таранного манёвра для вытеснения нарушителя.

«После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблём ТОФ «Адмирал Виноградов» на эсминец John S. McCain американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти в них не предпринимал», — сообщали в российском оборонном ведомстве.

При этом командование 7-го флота США объяснило инцидент проведением операции по «обеспечению свободы судоходства». Американские военные моряки таким образом хотели выразить несогласие с позицией Москвы относительно статуса залива Петра Великого. По их мнению, СССР в своё время «присвоил» себе гораздо большую площадь внутренних вод и территориального моря, нежели имел право требовать в соответствии с международным правом.

«Россия продолжила политику СССР в этом вопросе. Проведя эту операцию, США продемонстрировали, что эти воды не являются территориальным морем России и что США не признают притязания России на то, что залив Петра Великого — это «исторический залив» по международному праву», — говорилось в заявлении.

«Обстановка на госгранице РФ остаётся динамичной»

Руководитель погранслужбы Владимир Кулишов также обратил внимание на то, что обстановка на госгранице России «остаётся динамичной», а на её развитие оказывает влияние ряд факторов, среди которых рост военной активности НАТО, нарастающее санкционное давление со стороны Запада и сохранение очагов военно-политической напряжённости.

По словам Кулишова, один из напряжённых участков границы находится в Азовско-Черноморском регионе, где в 2020 году сохранялись риски провокаций со стороны Украины и продолжалась военная активность стран — членов Североатлантического альянса.

Ранее глава погранслужбы рассказал подробности инцидента, произошедшего 13 октября 2020 года, когда британский эсминец D35 Dragon зашёл в территориальные воды РФ в районе мыса Херсонес, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости пересечения госграницы. По его словам, военное судно Соединённого Королевства осуществило нарушение, «воспользовавшись правом мирного прохода».

«На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приёме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды», — пояснил первый замдиректора ФСБ.

Добавим, что в Министерстве обороны Великобритании прокомментировали слова Кулишова, заявив, что эсминец D35 Dragon «не был участником какого-либо инцидента».

«ВМФ Российской Федерации не препятствовал проходу эсминца Dragon. Он проследовал без инцидентов, воспользовавшись нашим правом мирного прохода в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву», — приводит слова представителя ведомства The Daily Telegraph.

Источник газеты в британском Минобороны уточнил, что Великобритания не признаёт воссоединение Крыма с Россией, поэтому британские моряки не считают акваторию вокруг Крыма российскими территориальными водами.

Согласно данным Королевского флота Великобритании, эсминец D35 Dragon осенью 2020 года почти месяц находился в Чёрном море, проводя совместные учения с судами Украины, Грузии и Румынии и осуществляя патрулирование.