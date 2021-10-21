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Претензии Киева по Черному морю объяснили альтернативной реальностью
21 октября 2021, 16:15 • 69 • Политика
Проблема Незалежной в том, что она отказывается признавать очевидные факты
Украинские власти, призывая мировое сообществе восстановить безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, намеренно вводят всех в заблуждение. На это указал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что возобновление безопасного судоходства в акваториях Черного и Азовского морей должно стать приоритетом международного сообщества. При этом он указал, что Крым и прилегающие к нему морские просторы – это территория Украины.
"У Зеленского, как и у многих других украинских политиков, свое абсолютно альтернативное восприятие реальности, не связанное с существующей действительностью",
– прокомментировал ситуацию Чегринец. Он сообщил, что судоходство в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе организовано в соответствии с международным и российским законодательством. В этом легко могут убедиться судовладельцы и экипажи кораблей, которые заходят в крымские порты.
"Претензии Киева насчет судоходства неуместны, надуманы и лживы",
– подчеркнул Чегринец в комментарии РИА "Новости".
Ранее глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба пригрозил "задавить" Россию в европейском суде по инциденту в Керченском проливе. В Москве в ответ напомнили, насколько лояльно отнеслись к участникам провокации, и выразили сожаление, что урок не пошел Киеву впрок.
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