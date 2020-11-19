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Претензии к государству обоснованны: Владимир Путин высказался о проблемах и достижениях
19 ноября 2020, 21:00 • 92 • Политика
Владимир Путин заявил, что у граждан всегда много претензий к государству. И часто они обоснованны.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым отметил, что у людей всегда много претензий к государству, и очень часто они обоснованны. Так президент, в том числе, оценил небольшой отчёт Егорова о реализации программы самозанятости населения. Она, по всей видимости, всё же начала давать результаты. Ранее программы самозанятых как хвалили, так и подвергали критике.
Путин поинтересовался, выросло ли в России количество самозанятых после принятого решения о возврате налогов. Егоров сообщил, что прирост есть.
"Увеличилось. У нас (количество) самозанятых растёт по 5 тысяч человек в день".
Напомним, налоговая система для самозанятых максимально проста. А в период пандемии приняли решение об освобождении самозанятых от налогов - это была одна из мер поддержки предпринимателей.
Владимир Путин, продолжая беседу с Егоровым, отметил, что "у граждан всегда много претензий к государству - и обоснованно, как правило". В то же время, если государство справляется со своей задачей и выполняет данные обещания, "это даёт очень позитивную динамику развития".
"В данном случае, в этом секторе экономики", - подчеркнул Владимир Путин.
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