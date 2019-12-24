Претензии ЕС несостоятельны: В Крыму напомнили, что Украина шесть лет не имеет к ним отношения

России не стоит обращать внимания на несостоятельные претензии со стороны Евросоюза, связанные с запуском железнодорожной части Крымского моста. Такое мнение озвучил председатель госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев.

Политик напомнил, что Крым давно стал неотъемлемой частью России, а Украина уже почти шесть лет не имеет никакого отношения к полуострову.

"Крым давно является законной и неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому не стоит обращать внимания на политизированные заявления ЕС", - заявил он РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в церемонии запуска поезда по мосту через Керченский пролив. После этого в Брюсселе заявили о том, что Россия якобы вновь нарушала суверенитет и территориальную целостность Украины.