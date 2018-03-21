Претенденты на пост: Кто может заменить Сергея Лаврова и кому нужна отставка

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Слухи об уходе министра иностранных дел России Сергея Лаврова ходят не первый год, не стихая и в день рождения министра. Впрочем, уже 14 лет он возглавляет министерство и подчеркивает: важнейшая его задача - обеспечивать максимальную эффективность ведомства.

Сергей Лавров - один из самых популярных министров в России. Он возглавляет Министерство иностранных дел России 14 лет, и на его долю выпали важнейшие события в развитии современной России. Однако слухи об уходе Лаврова с должности не стихаают многие месяцы и даже годы. Конспирологи гадают, останется ли Сергей Лавров министром иностранных дел в новом правительстве? Телеканал Царьград поговорил с собственными источниками в МИД России, чтобы понять, чего стоят такие гадания.

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Высокопоставленные источники напоминают, что от личного авторитета Сергея Лаврова зависит многое на международной арене. И непростая внешнеполитическая обстановка не позволяет делать резкие кадровые перестановки. Впрочем, всегда остается вероятность, что Лавров сам захочет оставить должность по каким бы то ни было причинам. Однако пока мы имеем дело лишь со слухами, не подкрепленными никакими официальными заявлениями, настаивают наши источники.

В большинстве своём сотрудники министерства считают, что информационный вброс исходит либо от западных сетей влияния, либо от одной из "башен Кремля", решившей таким образом сместить баланс сил в элитах в контексте президентских выборов, - говорит собеседник Царьграда.

Если же мы говорим о тех, кто способен заменить Сергея Лаврова, источники называют следующие имена:

Владимир Титов - первый заместитель министра иностранных дел России. В его зоне ответственности взаимодействие со странами ЕС, а также административные вопросы.

Сергей Рябков - замминистра иностранных дел России, курирующий сложнейшее направление, Северную Америку.

Василий Небензя - постпред России при ООН и в Совбезе ООН с 27 июля 2017 года.

Андрей Денисов - чрезвычайный и полномочный посол России в Китае с 2013 года, один из лучших специалистов по Китаю.

Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента России, замруководителя АП, в прошлом работал в советском Министерстве иностранных дел.