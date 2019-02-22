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Претендентки на Евровидение от Украины ответили на вопрос о Крыме
22 февраля 2019, 20:54 • 156 • Украина
Финалистки украинского конкурса по отбору представителя на Евровидение 2019 года Анна и Мария Опанасюк, являющиеся уроженками Крыма, ответили на вопрос о принадлежности полуострова.
© annamariashow.com
«Мы не будем говорить те фразы, которые вы хотите от нас услышать», — сказала Мария в эфире телеканала ATR.
По её словам, «умные люди» самостоятельно смогут сделать вывод относительно того, частью какой страны является полуостров.
В свою очередь, её сестра Анна добавила, что Украина Крым «потеряла».
«Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы», — заключила она.
Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Киеву стоит отказаться от участия в Евровидении из-за политики Москвы.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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